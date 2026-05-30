„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

С едмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговият баща застана ексклузивно пред камерата на NOVA. Прокурорът от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието.

Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива синът му. „Не съм знаел къде е през този 11-месечен период”, заявява той. Относно самата акция по задържането му, бащата добавя, че не знае „какво наложи тази тактика на ГДБОП”, но признава емоционално за момента на ареста, че го е познал само по очите, тъй като визуално Васил бил „съвсем различен човек – с брада и коса”, за разлика от миналата година.

Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежът не го послуша, днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу него. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според Наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син.

Прокурорът признава, че отношенията им са силно влошени. На въпрос кой може да е помагал на беглеца през тези месеци, бащата отговаря: „Всички – приятели, роднини, семейство, хора с възможности”. Той обаче е категоричен, че не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него. „За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа”, допълва Михайлов.

Коментирайки скандала със заплахите към високопоставен служител на ГДБОП в пернишко село, бащата заявява, че според негови източници „Васил още не е бил там”, но оставя разследващите органи да установят истината.

Михайлов изразява готовност да се срещне с него зад решетките. „Ако поиска, бих отишъл да го видя, защото не съм много отдавна”, споделя бащата.

По отношение на професионалния си път и евентуалните последствия за него самия, пернишкият прокурор е категоричен, че неговият 31-годишен стаж говори достатъчно за кариерата му. „Ако ми бъде образувана проверка, ще се защитавам”, заявява той.

Бисер Михайлов е убеден, че „всеки трябва да извърви своя път, своята Голгота”, но въпреки всичко запазва надежда за бъдещето на сина си, защото вярва, че „всеки един човек може да се промени”. „Той е млад, следващия месец ще навърши 23 години. Той решава съдбата си”, завършва бащата.