Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

30 май 2026, 06:54
С лънчевото и топло съботно утро бързо ще отстъпи място на локални гръмотевични бури и дъждове в следобедните часове. Според прогнозата на НИМХ, почивните дни ще ни предложат типично лятно разпределение на времето – високи температури до 29°-30° градуса, но и капризна купесто-дъждовна облачност. 

През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Ще духа слаб вятър от запад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В събота над страната ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София – около 24°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще се понижава и ще доближи средната стойност.

Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд над планините ще преобладава слънчево време, след пладне главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.                         

В неделя ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места  ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

В началото на новия месец юни (понеделник) въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Източник: НИМХ    
