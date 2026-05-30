Любопитно

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

30 май 2026, 11:53
Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията
Източник: iStock/GettyImages

М илиони жени с рак на гърдата биха могли да избегнат химиотерапията благодарение на революционен геномен тест, сочат резултатите от клинично изпитване, което може да трансформира медицинските препоръки в целия свят.

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне.

Токсичните странични ефекти от химиотерапията обаче, които могат да включват косопад, обриви, гадене, безсъние и изтощение, са изключително тежки за пациентите както физически, така и емоционално. Някои жени могат да се сблъскат и с променящи живота последици като безплодие, когнитивни нарушения или ранна менопауза.

В продължение на десетилетия пациентите нямаха голям избор. Сега учените са разработили геномен тест, който може да установи кой наистина има нужда от химиотерапия и кой – не. Този пробив позволява на лекарите да определят кои пациенти могат безопасно да я пропуснат, проправяйки пътя към нова ера на персонализираната медицина, пише The Guardian.

Резултатите от международното изпитване на теста показват, че милиони жени биха могли безопасно да избегнат химиотерапията, което ще им спести страничните ефекти, без да повишава риска от завръщане на рака. Констатациите ще бъдат представени в събота в Чикаго по време на най-голямата онкологична конференция в света – годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

Изпитването „Optima“, ръководено от Университетския колеж в Лондон (UCL), е проследило над 4000 пациенти с наскоро диагностициран рак на гърдата във Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд. То установява, че хората с нисък резултат от геномния тест могат да бъдат лекувани безопасно само с хормонална терапия.

Една от жените, участвали в изпитването, споделя пред Тhe Guardian, че възможността да пропусне химиотерапията е била като „подарък за Коледа“. Девет години след диагнозата, подлагането на теста и пропускането на химиотерапията, тя е здрава и се радва на пълноценен и активен живот.

Проф. Роб Стайн, главен изследовател на проекта и професор по онкология на гърдата в UCL, заяви: „Optima решава едно дългогодишно предизвикателство в грижата за рака на гърдата: да се идентифицира кой наистина има полза от химиотерапията и кой не. Нашите констатации показват, че много пациенти могат безопасно да избегнат химиотерапията, без това да застраши крайния резултат от лечението им.

Тези резултати отбелязват важна и значима стъпка към по-персонализирано лечение. Изпитването успешно използва биологията на тумора, за да ръководи решенията, вместо да разчита единствено на традиционните клинични признаци. За пациентите това означава, че мнозина могат да бъдат спестени от физическото и емоционалното бреме на химиотерапията и нейните потенциални дългосрочни странични ефекти. За здравните системи това представлява по-ефективно и научно обосновано използване на ресурсите“.

Тестът „Prosigna“, създаден от глобалната компания за диагностика Veracyte, анализира активността на 50 гена в туморната тъкан. Той определя молекулярния подтип и предоставя резултат (оценка), който разкрива риска от завръщане на рака на гърдата през следващото десетилетие, помагайки на лекарите да решат дали химиотерапията си заслужава или не.

Рандомизираното изпитване е обхванало 4429 пациенти на възраст 40 или повече години с хормонално-позитивен рак на гърдата. Това е най-често срещаната форма на рак на гърдата, съставляваща до 80% от случаите в световен мащаб.

Участниците са били разпределени в две групи за лечение. В групата със стандартно лечение пациентите са преминали през химиотерапия, последвана от хормонална терапия. Във втората група туморите на пациентите са били анализирани с геномния тест.

Тези с висок резултат са преминали химиотерапия и хормонална терапия. Пациентите с нисък резултат са лекувани само с хормонална терапия. Лъчетерапията и другите придружаващи лечения са прилагани по стандартния начин и в двете групи.

Резултатите във втората група показват, че крайният изход е изключително сходен, независимо дали е прилагана химиотерапия или не. Пет години след лечението 95% от преминалите през химиотерапия и хормонална терапия са били живи и без рецидив на рака, докато при тези, които са пропуснали химиотерапията, процентът е 94%.

Резултатите категорично сочат, че за хората с ниски резултати от теста химиотерапията предлага малка или никаква допълнителна полза, което означава, че пациентите могат безопасно да я избегнат заедно с нейните странични ефекти.

В изследването – финансирано от Националния институт за изследвания в областта на здравеопазването и грижите (NIHR), Veracyте и благотворителни организации за борба с рака – са участвали и малък брой мъже, но те са били твърде малко, за да се направят категорични заключения за тази група.

Проф. Иън Макферсън, съглавен изследовател и професор по онкология на гърдата в Университета в Глазгоу, коментира: „Optima предоставя солидни, променящи практиката доказателства, че можем безопасно да намалим употребата на химиотерапия за много пациенти с хормоночувствителен рак на гърдата. Тези констатации представляват сериозна стъпка напред в предоставянето на по-персонализирана и прецизна грижа, като гарантират, че решенията за лечение се вземат въз основа на това, което действително ще подобри състоянието на пациента, като същевременно се избягва ненужната токсичност. Потенциалното въздействие както за пациентите, так и за здравните услуги е огромно“.

Този текст е само за информация. За медицински съвет или диагноза се консултирайте със специалист.

По темата

Източник: The Guardian    
рак на гърдата геномен тест химиотерапия персонализирана медицина онкология изпитване Optima хормонална терапия Prosigna онкологично лечение прецизна медицина
Последвайте ни
„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой“, който спаси „Междузвездни войни“

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой“, който спаси „Междузвездни войни“

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

Lexus спира разработката си на конкурент на BMW i3

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Свят Преди 59 минути

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

България Преди 3 часа

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Владимир Путин

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Свят Преди 3 часа

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

Доналд Тръмп

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Свят Преди 4 часа

Американският президент посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ за ежегодния си преглед, който, според резултатите, е включвал консултации с 22-ма специалисти от „множество академични институции“

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

България Преди 4 часа

Черешовата задушница (известна още като Спасовска) се отбелязва в съботата преди Петдесетница (50 дни след Великден). Според народните вярвания, на този ден се прибират душите на покойниците, които са били „на свобода“ от Велики четвъртък насам

Важно за София: Пускат извънреден транспорт и нови линии за днес

Важно за София: Пускат извънреден транспорт и нови линии за днес

България Преди 5 часа

Повече и по-удобен градски транспорт е осигурен в София заради Задушница. Вижте новите маршрути за деня

<p>5 ползи от Always-On дисплеите на смартфоните</p>

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Технологии Преди 5 часа

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

Кралица Виктория

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Свят Преди 13 часа

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Свят Преди 13 часа

Съдия Купър: Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Свят Преди 13 часа

На пресконференция в Берлин говорителят на Мерц отхвърли слуховете

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

България Преди 14 часа

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Свят Преди 14 часа

Управителят на БНБ: Паричната политика не може да бъде единствената отбранителна линия

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Свят Преди 15 часа

Зеленски: Обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Свят Преди 15 часа

Техеран настоява за "незабавното изплащане на 12 милиарда долара замразени ирански авоари"

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Изкуствен интелект прогнозира пожари

sinoptik.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg

Дъщерята на Джей Ло завърши гимназия, Марк Антъни не бе забелязан на церемонията

Edna.bg

Черешова задушница: Денят, в който любовта надживява смъртта

Edna.bg

Официално: Гьозтепе на Мъри Стоилов се сбогува с български национал

Gong.bg

Официално: ЦСКА 1948 се раздели с трима

Gong.bg

Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

Nova.bg

Черешова задушница е: Православните почитат паметта на своите близки

Nova.bg