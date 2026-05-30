Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

М илиони жени с рак на гърдата биха могли да избегнат химиотерапията благодарение на революционен геномен тест, сочат резултатите от клинично изпитване, което може да трансформира медицинските препоръки в целия свят.

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне.

Токсичните странични ефекти от химиотерапията обаче, които могат да включват косопад, обриви, гадене, безсъние и изтощение, са изключително тежки за пациентите както физически, така и емоционално. Някои жени могат да се сблъскат и с променящи живота последици като безплодие, когнитивни нарушения или ранна менопауза.

В продължение на десетилетия пациентите нямаха голям избор. Сега учените са разработили геномен тест, който може да установи кой наистина има нужда от химиотерапия и кой – не. Този пробив позволява на лекарите да определят кои пациенти могат безопасно да я пропуснат, проправяйки пътя към нова ера на персонализираната медицина, пише The Guardian.

Резултатите от международното изпитване на теста показват, че милиони жени биха могли безопасно да избегнат химиотерапията, което ще им спести страничните ефекти, без да повишава риска от завръщане на рака. Констатациите ще бъдат представени в събота в Чикаго по време на най-голямата онкологична конференция в света – годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

Изпитването „Optima“, ръководено от Университетския колеж в Лондон (UCL), е проследило над 4000 пациенти с наскоро диагностициран рак на гърдата във Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд. То установява, че хората с нисък резултат от геномния тест могат да бъдат лекувани безопасно само с хормонална терапия.

Една от жените, участвали в изпитването, споделя пред Тhe Guardian, че възможността да пропусне химиотерапията е била като „подарък за Коледа“. Девет години след диагнозата, подлагането на теста и пропускането на химиотерапията, тя е здрава и се радва на пълноценен и активен живот.

Проф. Роб Стайн, главен изследовател на проекта и професор по онкология на гърдата в UCL, заяви: „Optima решава едно дългогодишно предизвикателство в грижата за рака на гърдата: да се идентифицира кой наистина има полза от химиотерапията и кой не. Нашите констатации показват, че много пациенти могат безопасно да избегнат химиотерапията, без това да застраши крайния резултат от лечението им.

Тези резултати отбелязват важна и значима стъпка към по-персонализирано лечение. Изпитването успешно използва биологията на тумора, за да ръководи решенията, вместо да разчита единствено на традиционните клинични признаци. За пациентите това означава, че мнозина могат да бъдат спестени от физическото и емоционалното бреме на химиотерапията и нейните потенциални дългосрочни странични ефекти. За здравните системи това представлява по-ефективно и научно обосновано използване на ресурсите“.

Тестът „Prosigna“, създаден от глобалната компания за диагностика Veracyte, анализира активността на 50 гена в туморната тъкан. Той определя молекулярния подтип и предоставя резултат (оценка), който разкрива риска от завръщане на рака на гърдата през следващото десетилетие, помагайки на лекарите да решат дали химиотерапията си заслужава или не.

Рандомизираното изпитване е обхванало 4429 пациенти на възраст 40 или повече години с хормонално-позитивен рак на гърдата. Това е най-често срещаната форма на рак на гърдата, съставляваща до 80% от случаите в световен мащаб.

Участниците са били разпределени в две групи за лечение. В групата със стандартно лечение пациентите са преминали през химиотерапия, последвана от хормонална терапия. Във втората група туморите на пациентите са били анализирани с геномния тест.

Тези с висок резултат са преминали химиотерапия и хормонална терапия. Пациентите с нисък резултат са лекувани само с хормонална терапия. Лъчетерапията и другите придружаващи лечения са прилагани по стандартния начин и в двете групи.

Резултатите във втората група показват, че крайният изход е изключително сходен, независимо дали е прилагана химиотерапия или не. Пет години след лечението 95% от преминалите през химиотерапия и хормонална терапия са били живи и без рецидив на рака, докато при тези, които са пропуснали химиотерапията, процентът е 94%.

Резултатите категорично сочат, че за хората с ниски резултати от теста химиотерапията предлага малка или никаква допълнителна полза, което означава, че пациентите могат безопасно да я избегнат заедно с нейните странични ефекти.

В изследването – финансирано от Националния институт за изследвания в областта на здравеопазването и грижите (NIHR), Veracyте и благотворителни организации за борба с рака – са участвали и малък брой мъже, но те са били твърде малко, за да се направят категорични заключения за тази група.

Проф. Иън Макферсън, съглавен изследовател и професор по онкология на гърдата в Университета в Глазгоу, коментира: „Optima предоставя солидни, променящи практиката доказателства, че можем безопасно да намалим употребата на химиотерапия за много пациенти с хормоночувствителен рак на гърдата. Тези констатации представляват сериозна стъпка напред в предоставянето на по-персонализирана и прецизна грижа, като гарантират, че решенията за лечение се вземат въз основа на това, което действително ще подобри състоянието на пациента, като същевременно се избягва ненужната токсичност. Потенциалното въздействие както за пациентите, так и за здравните услуги е огромно“.

