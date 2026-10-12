България

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Тя твърди, че в Северна Македония е била обвинена заради българския си произход

Обновена преди 54 минути / 12 октомври 2026, 09:33
Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия
НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник
Когато скоростта убива: Близки на четиримата загинали младежи край Плевен настояват за ремонт на пътя

Когато скоростта убива: Близки на четиримата загинали младежи край Плевен настояват за ремонт на пътя
Делян Пеевски сезира прокуратурата за твърденията на Демерджиев за полетите му

Делян Пеевски сезира прокуратурата за твърденията на Демерджиев за полетите му
Рязко застудяване и бури връхлитат България: Жълт код за значителни валежи в цялата страна

Рязко застудяване и бури връхлитат България: Жълт код за значителни валежи в цялата страна
Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война

Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война
Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите

Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите
10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

И ва Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 

23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас.

Ще проверим и дали има нужда от охрана и, ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена, каза още министърът. Той допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Най-накрая се чувствам в безопасност, това заяви Ива Михайлова на родна земя, цитирана от DarikNews.bg.

"Съвсем легално, през границата се прибрахме в България с моя адвокат вчера. Предстои да влезем в "Пирогов" и след това лечение", допълни тя. 

"Вчера Ива се свърза с мен, каза, че не се чувства добре и взехме решението двамата да пробваме да я докараме в България, като ускорим и договорим между двете страни преглед. Ето, сега тя идва на крака, вместо да се чака. Ще видят тук какво е нейното състояние. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, каквото трябва, но тя трябва да хвене здравето си в своите ръце", каза и нейният адвокат Николай Димитров. 

Той коментира и въпросите около това дали българските институции и по-конкретно Външното ни министерство са били предварително уведомени за завръщането ѝ.

„Външно министерство си работи по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, посочи още адвокатът.

Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми

На 7 октомври 2025 г. тежка катастрофа на пътя между Кочани и Щип поставя началото на случай, който година по-късно продължава да вълнува медиите в Република Северна Македония (РСМ) и България. Срещу Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води наказателно дело за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Наред със спора за причините за произшествието, казусът постепенно придобива и дипломатическо измерение заради продължителните опити на Михайлова да получи разрешение за лечение в България.

Катастрофата става на 7 октомври 2025 г. При сблъсъка между два автомобила има няколко пострадали, а един от участниците в произшествието по-късно умира в болница. Според обвинителната версия, представена впоследствие от прокуратурата, автомобилът на Михайлова се е движел с превишена скорост и е навлязъл в насрещната лента. Там друг автомобил заобикалял полицейска кола, спряла превозно средство за проверка, когато последвал ударът.

След произшествието срещу Михайлова са наложени ограничения, включително свързани с напускането на Северна Македония и на Кочани, а документите ѝ за самоличност са иззети. Случаят поставя началото и на продължителен спор около здравословното ѝ състояние. По информация, представена по-късно от българските институции, първоначалният преглед в болницата в Кочани не установява тежки травми. Заради продължаващите болки Михайлова е преместена в болница в Скопие, където след ядрено-магнитен резонанс са установени счупване на пети поясен прешлен и пукнатина на четвърти поясен прешлен. Тя остава под болнично наблюдение четири дни.

Контактът с българските дипломатически представители започва на 19 декември 2025 г., когато Михайлова се свързва по телефона с посолството на България в Скопие и съобщава за катастрофата и за наличието на адвокат. На 23 март 2026 г. тя изпраща писмено уведомление до дипломатическата мисия, в което посочва, че вече са подадени три молби до съда за връщане на българския ѝ паспорт, за да може да пътува за лечение в България, но те са отхвърлени.

На 27 април е подадена нова молба, придружена от предложение за гаранция с недвижим имот и медицинска експертиза. През май представители на българското посолство се срещат с Михайлова в Кочани, а впоследствие и с нея и майка ѝ, Христина Михайлова. Събрана е медицинска документация, която е изпратена до българските институции.

През юни 2026 г. случаят е обсъден в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Външният министър Велислава Петрова представя хронологията на предприетите дипломатически действия и съобщава, че е организирана възможност Михайлова да бъде приета за преглед в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София на 15 юни. Към онзи момент обаче остава неясно дали съдебните ограничения ще позволят пътуването. 

На 6 юли 2026 г. Основният съд в Кочани започва разглеждането на наказателното дело срещу Михайлова. Според прокуратурата тя е управлявала автомобила си с превишена скорост и е навлязла с около 70 сантиметра в насрещната лента. Защитата оспорва тази версия и представя експертни заключения, според които не е установено нарушение нито по отношение на скоростта, нито на положението на автомобила при сблъсъка.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

Разминаванията между експертните оценки се превръщат в един от основните въпроси в процеса. На заседанието на 31 август вещото лице Зоран Йошевски посочва, че автомобилът на Михайлова е навлязъл с около 90 сантиметра в насрещната лента и че няма следи другият автомобил да е навлязъл в нейната. Защитата оспорва заключението и поставя въпроси за доказателствената му основа, включително за използването на снимков материал, събран след произшествието. Разпитан е и полицай, който е бил на мястото, но заявява, че не е видял самия сблъсък, а само е чул удара.

Междувременно усилията на Михайлова да получи разрешение за лечение в България продължават. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърждава отказа на Основния съд в Кочани да ѝ разреши лечение извън Северна Македония. Българското Министерство на външните работи изразява безпокойство заради медицинските ѝ нужди и липсата на възможност да пътува за специализирана помощ.

На заседанието на 28 септември отново са разгледани медицински и автотехнически доказателства. Представено е допълнение към заключенията от аутопсията на загиналия, изготвено по искане на прокуратурата. Според него нараняванията не позволяват да се установи дали починалият е бил с предпазен колан. 

Преди заседанието Михайлова заявява пред Българската телеграфна агенция, че здравословното ѝ състояние се влошава и че се нуждае от спешно лечение в чужбина. По думите ѝ осем молби за разрешение за лечение извън страната са били отхвърлени, четири от съда в Кочани и четири от Апелативния съд в Щип. 

На 6 октомври президентът на Северна Македония Гордана Силяновска заявява, че няма да се намесва в работата на съда, като се позовава на разделението на властите и независимостта на съдебната система. Тя коментира и писмо от българския президент Илияна Йотова, която е предложила български лекари да посетят Северна Македония, за да обсъдят възможностите за лечение на Михайлова.

Бащата на Ива Михайлова: РСМ прехвърля вината върху дъщеря ми

На 8 октомври Ива Михайлова и майка ѝ публично оспорват изявление на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, че тя има пълна възможност да се лекува в страната. По думите на Михайлова консилиум от петима лекари в Скопие е препоръчал операция и последваща рехабилитация, които според нея не могат да бъдат осигурени там. Тя твърди също, че не ѝ е разрешено да пътува дори до Щип за рехабилитация. 

Източник: БТА, DarikNews.bg    
Ива Михайлова катастрофа Северна Македония съдебно дело лечение в България дипломатически спор Кочани българско гражданство забрана за напускане отношения България Северна Македония
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 4 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 12 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 34 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 40 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 43 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 43 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 45 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 58 минути

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Криста Пайк

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Свят Преди 1 час

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg