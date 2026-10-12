„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

И ва Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас.

Ще проверим и дали има нужда от охрана и, ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена, каза още министърът. Той допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Най-накрая се чувствам в безопасност, това заяви Ива Михайлова на родна земя, цитирана от DarikNews.bg .

"Съвсем легално, през границата се прибрахме в България с моя адвокат вчера. Предстои да влезем в "Пирогов" и след това лечение", допълни тя.

"Вчера Ива се свърза с мен, каза, че не се чувства добре и взехме решението двамата да пробваме да я докараме в България, като ускорим и договорим между двете страни преглед. Ето, сега тя идва на крака, вместо да се чака. Ще видят тук какво е нейното състояние. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, каквото трябва, но тя трябва да хвене здравето си в своите ръце", каза и нейният адвокат Николай Димитров.

Той коментира и въпросите около това дали българските институции и по-конкретно Външното ни министерство са били предварително уведомени за завръщането ѝ.

„Външно министерство си работи по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, посочи още адвокатът.

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На 7 октомври 2025 г. тежка катастрофа на пътя между Кочани и Щип поставя началото на случай, който година по-късно продължава да вълнува медиите в Република Северна Македония (РСМ) и България. Срещу Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води наказателно дело за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Наред със спора за причините за произшествието, казусът постепенно придобива и дипломатическо измерение заради продължителните опити на Михайлова да получи разрешение за лечение в България.

Катастрофата става на 7 октомври 2025 г. При сблъсъка между два автомобила има няколко пострадали, а един от участниците в произшествието по-късно умира в болница. Според обвинителната версия, представена впоследствие от прокуратурата, автомобилът на Михайлова се е движел с превишена скорост и е навлязъл в насрещната лента. Там друг автомобил заобикалял полицейска кола, спряла превозно средство за проверка, когато последвал ударът.

След произшествието срещу Михайлова са наложени ограничения, включително свързани с напускането на Северна Македония и на Кочани, а документите ѝ за самоличност са иззети. Случаят поставя началото и на продължителен спор около здравословното ѝ състояние. По информация, представена по-късно от българските институции, първоначалният преглед в болницата в Кочани не установява тежки травми. Заради продължаващите болки Михайлова е преместена в болница в Скопие, където след ядрено-магнитен резонанс са установени счупване на пети поясен прешлен и пукнатина на четвърти поясен прешлен. Тя остава под болнично наблюдение четири дни.

Контактът с българските дипломатически представители започва на 19 декември 2025 г., когато Михайлова се свързва по телефона с посолството на България в Скопие и съобщава за катастрофата и за наличието на адвокат. На 23 март 2026 г. тя изпраща писмено уведомление до дипломатическата мисия, в което посочва, че вече са подадени три молби до съда за връщане на българския ѝ паспорт, за да може да пътува за лечение в България, но те са отхвърлени.

На 27 април е подадена нова молба, придружена от предложение за гаранция с недвижим имот и медицинска експертиза. През май представители на българското посолство се срещат с Михайлова в Кочани, а впоследствие и с нея и майка ѝ, Христина Михайлова. Събрана е медицинска документация, която е изпратена до българските институции.

През юни 2026 г. случаят е обсъден в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Външният министър Велислава Петрова представя хронологията на предприетите дипломатически действия и съобщава, че е организирана възможност Михайлова да бъде приета за преглед в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София на 15 юни. Към онзи момент обаче остава неясно дали съдебните ограничения ще позволят пътуването.

На 6 юли 2026 г. Основният съд в Кочани започва разглеждането на наказателното дело срещу Михайлова. Според прокуратурата тя е управлявала автомобила си с превишена скорост и е навлязла с около 70 сантиметра в насрещната лента. Защитата оспорва тази версия и представя експертни заключения, според които не е установено нарушение нито по отношение на скоростта, нито на положението на автомобила при сблъсъка.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

Разминаванията между експертните оценки се превръщат в един от основните въпроси в процеса. На заседанието на 31 август вещото лице Зоран Йошевски посочва, че автомобилът на Михайлова е навлязъл с около 90 сантиметра в насрещната лента и че няма следи другият автомобил да е навлязъл в нейната. Защитата оспорва заключението и поставя въпроси за доказателствената му основа, включително за използването на снимков материал, събран след произшествието. Разпитан е и полицай, който е бил на мястото, но заявява, че не е видял самия сблъсък, а само е чул удара.

Междувременно усилията на Михайлова да получи разрешение за лечение в България продължават. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърждава отказа на Основния съд в Кочани да ѝ разреши лечение извън Северна Македония. Българското Министерство на външните работи изразява безпокойство заради медицинските ѝ нужди и липсата на възможност да пътува за специализирана помощ.

На заседанието на 28 септември отново са разгледани медицински и автотехнически доказателства. Представено е допълнение към заключенията от аутопсията на загиналия, изготвено по искане на прокуратурата. Според него нараняванията не позволяват да се установи дали починалият е бил с предпазен колан.

Преди заседанието Михайлова заявява пред Българската телеграфна агенция, че здравословното ѝ състояние се влошава и че се нуждае от спешно лечение в чужбина. По думите ѝ осем молби за разрешение за лечение извън страната са били отхвърлени, четири от съда в Кочани и четири от Апелативния съд в Щип.

На 6 октомври президентът на Северна Македония Гордана Силяновска заявява, че няма да се намесва в работата на съда, като се позовава на разделението на властите и независимостта на съдебната система. Тя коментира и писмо от българския президент Илияна Йотова, която е предложила български лекари да посетят Северна Македония, за да обсъдят възможностите за лечение на Михайлова.

Бащата на Ива Михайлова: РСМ прехвърля вината върху дъщеря ми

На 8 октомври Ива Михайлова и майка ѝ публично оспорват изявление на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, че тя има пълна възможност да се лекува в страната. По думите на Михайлова консилиум от петима лекари в Скопие е препоръчал операция и последваща рехабилитация, които според нея не могат да бъдат осигурени там. Тя твърди също, че не ѝ е разрешено да пътува дори до Щип за рехабилитация.