У крайна обяви, че е получила от Русия тленните останки на 250 души, за които се смята, че принадлежат на военнослужещи, а руската страна посочи, че Украйна ѝ е изпратила 22 тела, предадоха Франс прес и Укринформ, цитирани от БТА.

„След приетите мерки за репатриране бяха предадени тленните останки на 250 души, които руската страна смята за украински военнослужещи“, съобщи в приложението Телеграм Украинският координационен център за военнопленници.

Депутатът в руската Държавна дума Шамсаил Саралиев потвърди, че Москва е получила телата на 22 души, смятани за руски военнослужещи.

Идентификация на останките и предишни размени

Киев не признава официално, че тленните останки, които получава първоначално, са на украински военнослужещи, докато не бъде потвърдена самоличността на починалите, уточнява АФП. Беларуската новинарска агенция БелТА посочи, че операцията за размяна на телата е била осъществена с координационната подкрепа на Беларус.

Russia and Ukraine have held a new exchange of the bodies of fallen servicemen, with Moscow transferring 250 bodies to Kiev and receiving 22 bodies of Russian soldiers in return, war correspondent Alexander Kots reported: https://t.co/1mKpBrQgJU https://t.co/bd8Mi5YYY4 — TASS (@tassagency_en) November 26, 2026

Русия и Украйна редовно си разменят телата на военнослужещи. Последната подобна размяна се състоя на 22 октомври тази година, когато Киев получи тленните останки на 252 души, а Москва – 25. Украйна предава по-малък брой тела на руските сили, тъй като те все още окупират голяма част от районите, в които се водиха сраженията и където все още се намират тела на военнослужещи.

В началото на миналия месец ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов посочи, че 26 000 тела и тленни останки са били репатрирани в Украйна в хода на операции от този тип, като допълни, че голяма част от тях все още не са идентифицирани.