М ъж на 46 години е настанен за лечение във видинската болница с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие в северната промишлена зона на Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал на 25 ноември около 17:38 часа. При движение от село Антимово към Видин водачът – жител на село Кутово – е напуснал пътното платно с управлявания от него лек автомобил с видинска регистрация. Колата последователно се е блъснала в метална конструкция на рекламно съоръжение и в крайпътно дърво.

Състояние на пострадалия и разследване

Пострадалият е транспортиран с линейка до Центъра за спешна медицинска помощ. След извършените медицински прегледи той е настанен в болница с травматични увреждания и наранявания, като лекарите отчитат опасност за живота му.

От водача са взети проби за установяване на употреба на алкохол и наркотични вещества, а оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са ранени 17 души при 12 тежки пътнотранспортни произшествия.

Източник: Росен Младенов/БТА