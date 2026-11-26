Н ачалникът на Централния софийски затвор Светослав Пенов е освободен от поста си след разследване, съобщава NOVA. Причината за отстраняването му е случаят с 19-годишния арестант Красимир Пантов, който е бил пуснат на свобода по погрешка. Разкритията бяха излъчени от Вероника Димитрова в рубриката „По следите“.

Рецидивисти пребиха десетки клиенти в заведения в София, единият пуснат по погрешка от ареста

Проверка, дисциплинарни мерки и данни за случая

След излъчването на репортажа министърът на правосъдието е разпоредил проверка по случая. Освен освобождаването на началника на затвора са образувани и дисциплинарни производства срещу пряко отговорните служители.

Посочените данни сочат, че Пантов е един от тримата мъже, които в рамките на няколко месеца са пребили около 20 души в заведения и по улиците на София.