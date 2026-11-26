Г ордън Рамзи има нова титла: дядо.

Известният шеф готвач официално стана дядо, след като дъщеря му Холи Рамзи-Пийти посрещна първото си дете със съпруга си Адам Пийти.

Холи сподели новината в публикация в Инстаграм, като разкри името на новороденото.

"Дафни Джун Рамзи-Пийти, добре дошла на света 🩷", започна тя надписа към снимката. "Завинаги ще бъдеш нашето красиво малко момиченце и малката сестричка на Джордж. Благодарим на всички лекари, медицински сестри и акушерки, които се погрижиха да бъдем в безопасност, здрави и щастливи - завинаги ще сме ви благодарни 🤍"

Рамзи разкри, че на Холи й предстои да роди съвсем скоро, по време на речта си на церемонията по откриването на звездата му на Алеята на славата на 18 ноември.

"Семейството на Рамзи става по-голямо", каза той, като отправи специален поздрав към разрастващото се семейство. "Посрещаме първото си внуче след няколко дни.", добави той.

Гордън и съпругата му Тана, които сключиха брак през 1996 г., имат шест деца. Те посрещнаха Меган, най-голямата си дъщеря, през 1998 г.; близнаците Холи Ана Рамзи и Джак Скот Рамзи през 1999 г.; Матилда Рамзи (Тили) през 2001 г.; сина си Оскар Джеймс Рамзи през 2019 г.; и сина си Джеси Джеймс Рамзи през 2023 г.

След като беше удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд, Гордън разкри прякора си като дядо.

"Мисля, че ще ме наричат Папа Джи. Папа Джи със звезда в Холивуд!", заяви звездата от "Кошмари в кухнята" пред медиите.

Кулинарната звезда се появи същата вечер в предаването "Jimmy Kimmel Live!", по време на което каза, че е развълнуван да стане дядо, докато отглежда синовете си Оскар, на 7 години, и Джеси, на 3 години.

Gordon Ramsay Is a Grandpa! Chef’s Daughter Holly Ramsay-Peaty Welcomes First Child https://t.co/KYLt1zp107 — People (@people) November 26, 2026

"Хубаво е, че все още имаме и малки момчета, по едно и също време", каза той пред водещия Кимъл. "Така че, да, нямам търпение.", добави той.

Холи обяви бременността си през юни, като написа: "Бебе Рамзи-Пийти идва през декември 2026 г."

"Нямаме търпение да срещнем нашето момиченце 🩷", добави тя.

Гордън сподели вълнението си от щастливата новина в коментарите под публикацията на Холи.

"Честито и на двамата, изпращам ви много любов, татко ❤️", написа той. "Ще бъда много превъзбуден дядо, особено тази Коледа. 🤶 😍", добави още той.

Холи и Пийти сключиха брак на 27 декември 2025 г. в църквата "Свети Петър и Свети Павел" (известна още като абатството Бат) в Англия.