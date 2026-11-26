С толичната община, Столичният общински съвет (СОС), ръководството на „Топлофикация София“ и висшите учебни заведения създават кризисен щаб, който да следи в реално време авариите и текущите ремонти по топлофикационната мрежа. Решението беше обявено след среща с участието на Министерството на образованието и науката (МОН), посветена на кризата с отоплението и топлата вода в студентските общежития, в които половината от студентите в момента са без парно и топла вода.

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като тежка и посочи, че тя е резултат от десетилетия липса на инвестиции в мрежата. По думите му авариите са нараснали от 118 през миналата година по същото време до 500 в момента, а над 90 процента от мрежата на ТЕЦ „Изток“ не е рехабилитирана. Терзиев подчерта, че лесни решения няма и всяко действие ще изисква компромиси и неудобства, но общината и дружеството са разпределили задачите на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и ще координират с университетите графиците на ваканциите. Той уточни, че ще бъде подобрена информацията на сайта на топлофикационното дружество, включително с данни за районите с недостатъчно налягане, и отхвърли твърденията, че срещата е организирана с очакването образователното министерство или университетите да решават проблем от компетентността на общината и дружеството.

Чия е вината за студа в студентските общежития? Васил Терзиев свиква спешна среща

Държавна подкрепа, дългове и анализ със Световната банка

Според Терзиев ключово условие за овладяване на авариите още през настоящия сезон е държавната подкрепа чрез пренасочване към „Булгаргаз“ на между 150 и 200 милиона, дължими на „Топлофикация София“ от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. По отношение на трайното решение кметът акцентира върху натрупаните задължения от около 1,3 – 1,5 млрд. евро, обременени от наказателна лихва от 16 процента, както и върху нуждата от допълнителни инвестиции между милиард и милиард и половина за мрежата и когенерационни мощности. За целта Столичната община е ангажирала Световната банка да изготви обективен технически, икономически и регулаторен анализ, въз основа на който да се подготви рамка за привличане на оператор или концесионер и за стабилизиране на мрежата в срок от пет до шест години.

График на ремонтите и позиции на ръководството и СОС

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров съобщи, че през последните десет дни са отстранени над 50 аварии, като спрените участъци са намалели от 89 на около 55, въпреки че са възникнали над 20 нови пробива. Той уточни, че около 500 аварии все още не са спрени и дружеството води разговори за наемане на допълнителен персонал и техника за ускорено отстраняване. Петров отхвърли твърденията, че работят само пет екипа, като обясни, че на терен има над 200 служители и над 15 екипа с тежка механизация. По думите му засегнатите абонати са около два процента от всички клиенти на дружеството, а за подобряване на топлоснабдяването на квартал „Младост“ се изгражда нова връзка по булевард „Копенхаген“.

Васил Терзиев започна разговори със Световната банка за "Топлофикация София"

Петров посочи, че от тазгодишната инвестиционна програма остават пет текущи ремонта. Пълненето на колектора в „Дружба“ с над 60 хиляди тона вода започва в събота, а възстановяването на топлоподаването се очаква в началото на следващата седмица. Два от останалите участъци трябва да приключат до края на месеца, един до 5 декември и последният до 10 декември. Директорът потвърди, че на срещата са обсъдени варианти за компенсации за студентите заради завишените сметки за електричество, като предстои да се прецени дали и в какъв размер могат да бъдат приложени. Във връзка с очакваните средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ той уточни, че има влезли в сила решения на Върховния административен съд по дела срещу КЕВР за около 140 милиона евро и висящи дела за още 60 милиона евро за периода от 2022 година насам, които при изплащане ще отидат целево за природен газ. Попитан за евентуално увеличение на заплатите в дружеството, Петров отговори, че това е предмет на разговори със синдикатите и зависи от колективния трудов договор, без да може да даде гаранции на този етап.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви категорична готовност съветът да разгледа новия бизнес план на „Топлофикация София“ в началото на следващата година, веднага след изясняването на цените на природния газ и топлинната енергия, за да стартират бързо обществените поръчки за подмяна на мрежата. Той съобщи, че ръководството на „Булгаргаз“ е поканено на следващото заседание на комисията по финанси в СОС за обсъждане на дълга, тъй като искането за незабавно погасяване на цялата сума е неизпълнимо. Петров изрази разбиране към положението на студентите и отбеляза, че в общежитията няма възможност за отопление с електрически печки, поради което всички институции по веригата работят за ускорено преодоляване на кризата.