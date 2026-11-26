Т ежестта на жилищните разходи за българските домакинства намалява и вече е под средното равнище за Европейския съюз. Разликата със средното за ЕС е малка, но сравнението между отделните страни показва колко различна част от семейния бюджет отива за наем, сметки и поддръжка на дома.

През 2025 г. домакинствата у нас са отделяли средно 18,1% от разполагаемия си доход за жилищни нужди при 19,3% година по-рано. Средно за ЕС делът също намалява, от 19,2% на 18,9%, показват данните в доклада на Евростат

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

От близо 29% през 2016 г. до 18,1% през 2025 г.

Преди десет години за жилище са отивали близо три от всеки десет лева разполагаем доход в България. През 2016 г. делът е 28,9%, а през следващите години постепенно намалява до 21,6% през 2021 г.

През 2022 г. посоката временно се обръща и делът се покачва до 23,3%. Следват три поредни години на спад: до 21,2% през 2023 г., 19,3% през 2024 г. и 18,1% през 2025 г. Това е най-ниското равнище за периода и е с 10,8 процентни пункта под отчетеното през 2016 г.

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Къде е България на европейската карта?

Голямата разлика се вижда още при сравнение със съседите ни. В Гърция за жилище отиват 34,6% от разполагаемия доход, най-високият дял в ЕС и почти двойно повече от дела у нас. В Румъния показателят е 15,6%, с 2,5 процентни пункта под българския.

След Гърция по най-висок дял се нареждат Дания (27,7%), Швеция (24,2%) и Германия (24,1%). В другия край са Кипър с 10,9%, Хърватия с 11,5%, Малта с 12,6% и Словения с 12,8%.

Разликите са големи и при собствеността. Около 68% от хората в ЕС живеят в собствено жилище. В Германия делът е 47%, докато в Словакия достига 94%.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Какво точно влиза в сметката за жилище?

За наемателите Евростат включва наема, а за собствениците с ипотека отчита лихвата по кредита. Главницата остава извън сметката. В показателя влизат още сметките за вода, ток, газ и отопление, текущата поддръжка и ремонтите, застраховките, данъците и задължителните такси.

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Евростат проследява отделно и закъсненията в плащанията. През 2025 г. 18% от хората в България живеят в домакинства с просрочен наем, вноска по ипотека или комунална сметка. Средно за ЕС делът е 9%. По-висок е само в Румъния (19%) и Гърция (42%).