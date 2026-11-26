П редседателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов („Прогресивна България“) покани Асен Василев („Продължаваме промяната“), като заместник-председател на бюджетната комисия, да прочете доклада за второ четене по законопроекта за изменение на Закона за местните данъци и такси от парламентарната трибуна.

„След около два часа можете да дойдете обратно в залата“, каза Василев и започна да чете доклада, като коментираше и разясняваше прочетените текстове.

„Докладът не съм го подписал, подписал го е Проданов. Аз ще си изразявам мнението по доклада“., добави той.

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри му направи забележка за начина, по който представя подкрепените и отхвърлените от бюджетната комисия текстове, на което Василев отговори: „Чета доклада така, както аз искам да го чета“.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пое председателството на заседанието и отне думата на Асен Василев с мотива, че начинът, по който се представя докладът, е извън общите правила, и го призова да се върне към нормалното изчитане.

„Представям доклада така, че народните представители наистина да разберат какво ще гласуват след малко в залата“., каза Василев.

Междувременно Александра Стеркова („Демократична България“) направи предложение за включване на камерите на БНТ, предшествано от проверка на кворума. След като се установи наличието на 121 депутати за продължаване на заседанието, предложението за пряко предаване на дебатите беше отхвърлено.

Реакции на парламентарните групи и искания за наказания

Цончо Ганев („Възраждане“) призова да не се потъпква законодателството в страната и посочи, че Асен Василев на три пъти е казал: „като не им харесва, да дойдат да ме сменят“.

„Ще започнем четенето отначало на целия доклад“, обяви председателят на парламента Михаела Доцова.

Николай Денков („Продължаваме промяната“) възрази, че не е вярно, че докладът трябва да бъде прочетен дословно, и припомни, че предния ден депутатите са слушали обобщение на докладите на парламентарните комисии по законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. на първо четене.

Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) също призова управляващите да не се извиняват с парламентарния правилник, като подчерта, че никъде няма текст, изискващ дословно изчитане.

Константин Проданов поиска да бъде наложено наказание на Асен Василев и призова за отстраняването му от заседанието, като го обвини, че се е подиграл с българския парламентаризъм и е погазил процедурата.

„Г-н Гаджев, не съм се правил на интересен, аз го призовах като всеки един друг член на бюджетна комисия да поеме част от задълженията, които всички ние други носим. Той предпочете да прави литературен преразказ и той да се прави на интересен“, коментира Проданов и призова за отстраняването на Василев от заседанието.

Асен Василев обясни, че Проданов сам е решил да му възложи четенето на доклада и подчерта, че според неговото разбиране тази процедура в зала цели народните представители и българските граждани да знаят какво ще се гласува, което изисква разясняване на разпоредбите зад конкретните точки и алинеи.

След размяната на реплики и искане от опозицията министърът на финансите да дойде в пленарната зала, беше дадена почивка, а преди това беше възложено на Димитър Здравков („Прогресивна България“) да започне да чете доклада отначало.