България и Северна Македония ускоряват Коридор 8: Има конкретен план

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Б ългария и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите по Коридор 8. Необходимите спешни стъпки вече са предприети. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев преди началото на Международната конференция по Коридор 8 в София.

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На форума се обсъждат напредъкът по проекта и възможностите за ускоряване на работата по ключовите инфраструктурни обекти.

Общ комитет координира работата

По думите на Пеев между България и Северна Македония е създаден общ комитет, който вече е провел срещи в София и Скопие.

„Има общ комитет с македонската страна. Той вече проведе срещи в София и Скопие, на които се набеляза конкретен план. Всичките проекти се движат в ускорени темпове. Има политическа воля”, заяви транспортният министър.

Пеев подчерта и ангажимента на Европейската комисия към развитието на Коридор 8.

„За първи път в България идва комисар по разширяването. ЕК осъзнава важността на коридора и ще работи много интензивно по нея”, каза той.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос е в София на 8 октомври за участие в международната министерска конференция, посветена на Коридор 8.

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Тунелът между България и Северна Македония

По думите на Пеев сроковете за реализация на проектите са свързани със следващата финансова рамка на Европейския съюз до 2034 г.

Като най-сериозно предизвикателство той посочи изграждането на общото трансгранично тунелно съоръжение между България и Северна Македония.

„Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония. Там страната ни ще бъде водеща и ще възлага процедурите. Тунелното съоръжение изисква съответните усилия. Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес”, заяви министърът.

Споразумението между България и Северна Македония предвижда съвместна работа по подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел. Предвижда се дейностите да бъдат координирани от общ комитет.

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Коридор 8 е въпрос и на сигурност

Пеев подчерта, че значението на транспортната инфраструктура вече не се измерва само с икономическата и регионалната свързаност.

По думите му Европейската комисия, Европейският парламент и НАТО отчитат стратегическото значение на Коридор 8 на фона на конфликтите и войните и са ангажирани с ускоряването на работата по ключовите инфраструктурни проекти.

„Ако преди не се е отделяло толкова голямо значение, в момента предвид конфликтите и войните – това е ключово. Сигурността в нашия регион е не по-малко важна от свързаността”, подчерта министърът, цитиран от NOVA.

Пеев за инцидентите с кораби в Черно море

Министърът коментира и инцидентите с кораби в Черно море. Той посочи, че целият екипаж от 18 души на единия от атакуваните кораби е бил спасен.

По думите му Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Военноморските сили и Военновъздушните сили са участвали в действията по спасяването.

„Морска администрация е реагирала навременно и професионално. Спасителната операция беше проведена перфектно, както и управлението на корабния трафик в 12-милната зона”, каза Пеев.

Транспортният министър призова да не се правят предположения за произхода на откритите останки от дронове.

„Не трябва да се правят предположения. Ние трябва да говорим с факти”, заяви той.

По думите му България очаква техническа помощ от партньорски организации, с която да бъдат изследвани останките и да бъде установен техният произход.

„Има работни хипотези, които не смятам, че е необходимо да спекулираме. Ние трябва да имаме факти и доказателства”, посочи Пеев.

Той подчерта, че независимо от произхода на дроновете, случващото се в Черно море остава сериозен повод за тревога.