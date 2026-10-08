България събира министри и представители на НАТО и САЩ за Коридор 8

Б ългария е домакин на международна конференция на ниво министри, посветена на развитието и стратегическото значение на Коридор №8. Форумът се провежда на 7 и 8 октомври в София и събира министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора, както и представители на НАТО, САЩ, европейски и регионални организации и експерти.

Основният акцент е върху напредъка по изграждането на Коридор №8 и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. Форумът трябва да даде възможност за по-тясна координация между заинтересованите страни и за набелязване на конкретни следващи стъпки.

В рамките на конференцията се очаква и среща между външните министри на България и Северна Македония.

Стратегически коридор за региона

Коридор №8 е ключов за България и за развитието на транспортната свързаност в Югоизточна Европа. Той свързва Черно с Адриатическо море и включва пътни и железопътни връзки, като е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

За България проектът има особено значение заради географското положение на страната и преминаването на значителна част от трасето през българска територия.

Завършването и модернизирането на необходимата инфраструктура се очаква да подобри връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани и да засили ролята на страната като транспортен и логистичен център в региона.

Коридорът има значение не само за транспорта. Развитието му е свързано и с икономическата и енергийната свързаност, устойчивостта и сигурността на Югоизточна Европа.

Как върви проектът в Северна Македония

По последния участък от железопътната линия към България, който е част от Коридор №8, продължават интензивни строителни дейности.

Към 18 септември изпълнението на проекта е било около 40%, като целта е до края на годината да достигне 50%. Това съобщи тогава директорът на „Железопътна инфраструктура“ в Северна Македония Синиша Ивановски, припомня БТА.

Именно железопътната свързаност между България и Северна Македония е сред ключовите елементи за завършването на източната част на Коридор №8 и за осигуряването на връзка между Черно и Адриатическо море.

Провеждането на конференцията в София цели да даде допълнителен политически импулс на проекта и да насърчи координацията между държавите и институциите, ангажирани с реализацията му.