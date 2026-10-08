Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

К оридор 8 вече надхвърля рамките на инфраструктурен проект и е свързан с геополитиката, икономическите възможности и сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Международната министерска конференция по Коридор 8 в София.

„Разбира се, Коридор 8 е преди всичко свързаност, но днес свързаността е много повече от инфраструктура. Не става дума само за железопътни линии и пътища, а за геополитика, икономически възможности и сигурност“, каза тя.

България събира министри и представители на НАТО и САЩ за Коридор 8

Министри и представители на ЕС, НАТО и САЩ на форума

Конференцията събира министри и високопоставени представители на държавите по протежението на Коридор 8 - България, Албания, Италия и Република Северна Македония. Във форума участват още представители на Румъния, Косово и Черна гора.

Сред участниците са европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Обединеното кралство и Украйна.

Програмата включва три дискусионни панела - за геополитическия контекст на Коридор 8, за транспортната, енергийната и икономическата свързаност и за военната мобилност, сигурността, хибридните заплахи, иновациите и новите технологии.

Според Петрова тези теми са част от един общ стратегически въпрос - дали Коридор 8 може да се превърне във функционираща ос, която да укрепва свързаността, конкурентоспособността, сигурността и устойчивостта на Европа.

Войната в Украйна промени разбирането за инфраструктурата

По думите на министъра войната на Русия срещу Украйна е променила начина, по който се възприемат инфраструктурата и свързаността и тяхната роля за сигурността в региона.

„Сигурните транспортни маршрути, диверсифицираните вериги за доставки, енергийните връзки и устойчивата критична инфраструктура вече не са само въпроси на икономическата ефективност, която движи бизнеса напред. Те все повече са елементи на националната и колективната сигурност“, заяви Петрова.

Тя отбеляза, че Европа едновременно укрепва способността си да реагира на все по-конкурентна международна среда. Според нея бъдещето на Украйна и европейската перспектива на Западните Балкани са пряко свързани със сигурността и стабилността на европейския континент.

Именно в този по-широк контекст трябва да бъде разглеждан Коридор 8, посочи Петрова. По думите ѝ той може да се превърне в стратегическа ос изток - запад, която да свързва Черно и Адриатическо море и да обвързва по-тясно Западните Балкани с Европейския съюз.

„За България това е дългогодишен приоритет, който невинаги е имал необходимия импулс за действие, но значението му далеч надхвърля нашия национален интерес“, каза министърът.

Тя определи Коридор 8 като европейски проект и посочи, че присъствието на Европейската комисия на форума показва значението му на европейско равнище.

Връзка между Адриатика, Балканите и Черно море

Според Петрова трябва да бъде обсъдено как Коридор 8 може да допринесе за стратегическата архитектура на региона, дали по-добрата свързаност може да укрепи регионалната стабилност и да подпомогне европейската интеграция на Западните Балкани.

Сред въпросите е и дали коридорът може да създаде по-силни връзки между Адриатика, Балканите, Черно море и останалата част от Европа, както и да допринесе за диверсифицирането на маршрутите и намаляването на стратегическите зависимости.

„Тези въпроси не могат да бъдат решени само от транспортните министерства“, заяви Петрова.

По думите ѝ са необходими политически ангажимент на най-високо равнище, устойчиво трансгранично сътрудничество и общо разбиране, че отделните участъци са част от по-широка европейска и стратегическа картина.

Коридор 8 и Средният коридор

Външният министър припомни, че през следващата година България и Европейската комисия ще бъдат съвместни домакини на регионална среща на върха за свързаността.

Целта на форума ще бъде да даде тласък на развитието на връзките между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия чрез т.нар. Среден коридор.

По думите на Петрова целта е да бъдат диверсифицирани маршрутите, търговските потоци да бъдат утроени, а времето за транзит на стоки да бъде значително намалено до 2030 г.

България иска да постави акцент и върху взаимодействието между Средния коридор и Коридор 8.

„Опитваме се да видим как тези трансконтинентални коридори могат да бъдат свързани със свързаността, която вече съществува в рамките на Европа, включително със Западните Балкани“, заяви Петрова.

Политическата воля трябва да се превърне в инфраструктура

Тя подчерта, че геополитическата стойност на Коридор 8 ще зависи от политическия ангажимент зад него.

„Виждали сме, че когато политическият ангажимент отслабне, напредъкът по коридора също отслабва“, каза министърът.

Същевременно политическата воля трябва да бъде превърната в реална инфраструктура, инвестиции и функциониращи връзки. По думите ѝ стратегическият коридор трябва преди всичко да работи на практика.

„Железопътна връзка, която спира на една граница, или пътна мрежа, ограничена от административни затруднения, не може да бъде използвана пълноценно“, заяви Петрова.

Затова, според нея, Коридор 8 трябва да бъде разглеждан като интегрирана система, в която транспортната инфраструктура е основата, но която трябва да служи и като платформа за енергийна свързаност и търговия.