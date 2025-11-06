България

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

6 ноември 2025, 13:38
В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха на жп гарата в с. Гюешево Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Те, заедно с министър Гроздан Караджов, пристигнаха на гюешевската гара с т.нар. Царски влак.

"Удоволствие е да се видим в Гюешево и да подпишем договор, за който сме учили, още когато сме били деца, за това двете държави и двата главни градове София и Скопие да се свържат с железопътна връзка", каза вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

Той изтъкна, че коридорът е един от най-важните транспортни коридори с важно стратегическо, икономическо и геополитическо значение за Балканите и цяла Европа. 

Николоски посочи, че отсечката от 31 км между Куманово и Беляковци в Република Северна Македония вече е завършена.

"В момента се работи на втората фаза, и се надявам с обща работа и подкрепа на финансиращите институции да успеем през декември да започнем и третата фаза от Крива паланка до границата. Ако през почне процедурата, напролет може да започне и  изграждането на тази последна фаза", посочи още Николоски.

Той каза още, че ролята на коридора е огромна и по отношение на агресията срещу Украйна, като посочи, че коридорът ще е много важен, защото ще е бъде в помощ на НАТО, за да помогне на Украйна да отбрани своите суверенитет, независимост и териториална цялост, нещо, което е важно за всички, отбеляза Николоски.

"В отношенията между България и Република Северна Македония винаги и имало много емоция, която не винаги е била само положителна", каза министър Гроздан Караджов.

"Ето защо днешния ден има голям заряд и е важен за нашите две страни. С подписването на  това споразумение ние връщаме към живот една 138- годишна идея от начертаването на първата Балканска железница и стартирането на връзката между София и Скопие", посочи вицепремиерът и министър на транспорта на България.

Той благодари за подновяването на проекта - на международните партньори и финансовите институции, посланиците на страните от ЕС и НАТО. "Физическото ви присъствие е доказателство, че европейската интеграция на района е общо европейска кауза и не е само на думи, а и на дела", посочи още министър Караджов.

Той изказа пожелание, влакът, с който пристигна днес на гарата в Гюешево,  да бъде "влакът на общото ни европейско бъдеще".

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, а половината от него се намира на територията на България. Очаква се изграждането му да подпомогне икономическото развитие на региона и да засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова    
