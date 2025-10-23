Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

П омолих финансовия министър всички коли и шофьори, които е ползвал президентът, с постановление да бъдат прехвърлени на Президентството. Става дума за заплати, горива, части, служители. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Отпред и отзад джипове, а в средата - "Шкода"... Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев, негова воля е да се качи на своя лична кола. Днес му връщаме автомобилите, както и тези на администрацията. Държавният глава не иска да пусне обществена поръчка като всички други институции, но днес ще му се върне всичко. Президентската власт всеки ден разединява. Редно е Президентството да обяви конкурс за служебни автомобили", коментира той, цитиран от NOVA.

На 16 октомври президентът Румен Радев изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че в знак на солидарност със служителите на администрацията си, от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил.

Това щяло да важи "в случаите, когато въпросните служители са принудени да ползват личните си автомобили за изпълнение на служебни ангажименти".

Няколко дни по-късно от парламентарната група на "ДПС - Ново начало" призоваха министъра на финансите да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация.