Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

П резидентът Румен Радев пристига с личния си автомобил за церемонията по посрещане на унгарския президент пред Паметника на Незнайния воин.

Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски" в София.

Държавният глава на Унгария Тамаш Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Предстои двамата президенти да се срещнат „на четири очи" на „Дондуков" 2, след което са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави. След това Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

На шкодата на съпругата си Десислава се качи президентът Румен Радев, след като отказа да се вози повече с НСО в знак на солидарност с екипа си, пише " 24 часа ".

Със сребристата лична "Октавия" на жена си, която тя си е купила преди 7 години, той се появи в Пловдив и Смолян тази неделя. Под тепетата Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, който е в България по негова покана. А че президентът ще направи демонстрацията пред госта, съобщи по-рано през деня секретарят му по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ.

Със шкодата "Октавия" държавният глава пристигна в смолянския квартал Райково следобед. Той слезе от колата от задната седалка, след което слезе и съпругата му.

Радев отказа изявление през медиите, но се здрависа с хората, които очакваха да го видят между които и сестрата на заместник министъра на МРРБ Дора Янкова - Мария. След това се отправи към къщата - музей "Ласло Наги". Малко след него с официален кортеж пристигна и унгарският президент Томаш Шуйок. Съветниците на президента - Гълъб Донев, Пламен Узунов и служителите от пресцентъра също пристигнаха с лични автомобили.

Да вози със ситроена сина им Георги на училище бе засечена в началото на първия му мандат бившата съпруга на Радев - Гинка. Тъй като колата е придобита, докато още са женени, е била семейна собственост и явно Радев я е оставил след развода на екссъпругата си.

Решението си да използва личен автомобил президентът на България Румен Радев обяви пред журналисти в четвъртък, 16 октомври.

Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили, ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил, каза президентът Румен Радев пред журналисти по повод промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), според които Службата вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Той обяви, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Това заявява Радев с писмо до началника на НСО, съобщиха от прессекретариата на държавния глава по-рано днес.

Може да е популизъм, но е справедливо решение. Ако те наистина са последователни и са гласували закон, с който принуждават, и е нормално според тях, хора да вършат служебна дейност с лични автомобили, нека стигнат докрай – нека слязат от лимузините и тръгнат и те да вършат служебна работа с лични автомобили. Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели, коментира президентът.

Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия. Аз съм бил командир на тези хора, носил съм отговорност за техния живот и никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито не рядко са ги поставяли решенията на овластени политици, каза Радев.