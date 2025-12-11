Какво предвижда Конституцията, когато правителството подаде оставка

П реди гласуването на вота на недоверие в четвъртък, 11 декември, правителството подава оставка, обяви премиерът Росен Желязков в кулоарите на Народното събрание.

"Уведомявам ви, че правителството подава оставка", заяви Желязков.



Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Какво следва след подадената оставка

Според българската Конституция, когато правителството подаде оставка, тя се внася в Народното събрание, което я приема без обсъждане чрез гласуване.​

Правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.​

Президентът Румен Радев трябва да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство.

Първи мандат

Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група, в случая- ГЕРБ-СДС.

Ако тя откаже или не успее да предложи кабинет с парламентарна подкрепа, се преминава към втория мандат.

Втори мандат

Вторият мандат се връчва на втората по численост политическа сила - ПП-ДБ. Ако и те върнат папката празна или не успеят да съставят кабинет, третият мандат отива при партия по избор на президента.

Трети мандат

Президентът дава мандата на парламентарна група по негов избор.

Ако трите мандата се изчерпат без успех, президентът разпуска парламента и назначава служебен кабинет, насрочвайки избори в срок до 2 месеца.

Служебен премиер

Припомняме, че след последните промени в Конституцията, в Домовата книга за служебен премиер попадат председателят на Народното събрание, Рая Назарян, управителят или подуправителите на БНБ, председателят или заместник-председателите на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник.