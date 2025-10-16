Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, затова от 20 октомври ще използвам личния си автомобил". Това пише президентът Румен Радев до началника на НСО.

Писмото на президента е във връзка с приетите на второ четене от парламента промени, с които администрацията на президента няма да използва коли на Националната служба за охрана.

Според Радев приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за НСО отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството без никаква алтернатива за служебен транспорт.

"Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", пише Радев до ген. Емил Тонев и в заключение изразява надежда, че мотивите му ще бъдат разбрани.