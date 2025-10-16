България

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Писмото на президента е във връзка с приетите на второ четене от парламента промени, с които администрацията на президента няма да използва коли на Националната служба за охрана

16 октомври 2025, 08:05
Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил
Източник: БТА

"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, затова от 20 октомври ще използвам личния си автомобил". Това пише президентът Румен Радев до началника на НСО.

Писмото на президента е във връзка с приетите на второ четене от парламента промени, с които администрацията на президента няма да използва коли на Националната служба за охрана.

Според Радев приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за НСО отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството без никаква алтернатива за служебен транспорт.

"Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", пише Радев до ген. Емил Тонев и в заключение изразява надежда, че мотивите му ще бъдат разбрани.

Източник: БГНЕС    
Радев НСО личен автомобил
Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

