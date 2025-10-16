"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

П арламентарната група на "ДПС - Ново начало" внесе в Народното събрание промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на парламент, президент и премиер, да се откажат от личната си охрана.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява, съобщават от партията на Делян Пеевски.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери. Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", гласи съобщението на партията.

В началото на днешния ден президентът изпрати писмо до началника на НСО, с което го уведомява, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил.

"Ако тези, които приеха промените в Закона за НСО, са последователни в решенията си и смятат, че е нормално хора да вършат държавна дейност с лични автомобили, то нека стигнат докрай. Нека слязат от лимузините – така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", коментира Радев на брифинг пред журналисти днес.