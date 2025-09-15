Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

К ато предварително обречен - така президентът Румен Радев коментира внесения пети вот на недоверие в Народното събрание от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Държавният глава коментира и удвоената сума за магистрала „Хемус”, предава NOVA.

Според него това се дължи, защото „първите плащания са изтекли в чували”.

Румен Радев отговори и на предложените промени в закона за НСО, с които от „ДПС - Ново начало" предлагат администрацията на президента да няма право да използва коли на службата. Според него това се прави с цел противопоставяне.

Администрацията на президента остава без НСО

„Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка дори регионална дирекция, което искате министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива – това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли”, обясни Радев.

На свой ред депутатът от „ДПС Ново начало" Калин Стоянов обяви в социалните мрежи, че проектът, спиращ ползването на коли на НСО от администрацията на президента, ще бъде приет. Той допълва, че ще следи какви автомобили ще бъдат закупени за нуждите на президентството след това. В поста си във Фейсбук Стоянов пита и на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента.