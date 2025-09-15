България

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

15 септември 2025, 19:29
Голям пожар се разгоря в София

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Почина отец Иван от Нови хан

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Гръмотевици и валежи: Какво време ни очаква днес

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

К ато предварително обречен - така президентът Румен Радев коментира внесения пети вот на недоверие в Народното събрание от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Държавният глава коментира и удвоената сума за магистрала „Хемус”, предава NOVA.

Според него това се дължи, защото „първите плащания са изтекли в чували”.

Румен Радев отговори и на предложените промени в закона за НСО, с които от „ДПС - Ново начало" предлагат администрацията на президента да няма право да използва коли на службата. Според него това се прави с цел противопоставяне.

Администрацията на президента остава без НСО

„Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка дори регионална дирекция, което искате министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива – това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли”, обясни Радев.

На свой ред депутатът от „ДПС Ново начало" Калин Стоянов обяви в социалните мрежи, че проектът, спиращ ползването на коли на НСО от администрацията на президента, ще бъде приет. Той допълва, че ще следи какви автомобили ще бъдат закупени за нуждите на президентството след това. В поста си във Фейсбук Стоянов пита и на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента.

Източник: NOVA    
Румен Радев НСО
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Русия плаши Сърбия с

Испания нанесе тежък удар на Израел

Голям пожар се разгоря в София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Преди 3 дни

Преди 3 дни
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк
Ексклузивно

Преди 3 дни

Преди 3 дни
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)
Ексклузивно

Преди 3 дни

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

Преди 2 дни

Преди 2 дни

X

Последни новини

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 1 час

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 3 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 4 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Свят Преди 4 часа

Китай предупреди за ответни действия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 5 часа

Украински удари и руско настъпление

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 5 часа

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

<p>Швеция обвини Орбан в &quot;скандални лъжи&quot;</p>

Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система

Свят Преди 5 часа

Унгарският премиер заяви, че "държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад"

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 5 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

България Преди 6 часа

България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява солидарност със своя съюзник

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

България Преди 6 часа

Общото тегло на наркотика е 739,180 кг

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Любопитно Преди 6 часа

От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 6 часа

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 6 часа

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Свят Преди 6 часа

Това той обяви в социалната си мрежа

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 6 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 6 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

