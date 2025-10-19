България

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

19 октомври 2025, 18:40
Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев пристигна в Смолян с личния автомобил на съпругата му, в знак на солидарност с администрацията, която остана без коли на НСО.

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Радев и унгарският президент ще посетят Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъдат представени изложбата "В памет на едно обаяние".

Източник: БТА

 

Източник: БТА, БГНЕС    
Румен Радев Тамаш Шуйок Смолян
