"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия

11 декември 2025, 16:39
"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване
Източник: Getty Images

К ели Озбърн отправи остро послание към критици на външния си вид, заявявайки, че скръбта след смъртта на баща ѝ, Ози Озбърн, е причина за отслабването ѝ.

„До хората, които продължават да си мислят, че са забавни и злобни, като пишат коментари от рода на „Болна ли си?“, „Спирай Оземпик“ или „Не изглеждаш добре?“, каза тя в клип в социалните мрежи, споделен в епизод на „Piers Morgan Uncensored“ в сряда.

„Баща ми скоро почина и аз правя най-доброто, на което съм способна, и единственото нещо, за което мога да живея в момента, е семейството ми. И избирам да споделям с вас щастието си и да споделя щастливата страна на живота си, а не нещастната“, добави 41-годишната Озбърн.

„Така че, всички тези хора, махайте се“, заяви тя. Бащата на Кели, Ози Озбърн, почина през юли на 76-годишна възраст след лична битка с болестта на Паркинсон.

Посланието на Кели беше подкрепено и от майка ѝ, Шарън, която разговаря с Морган за кончината на легендарния рокаджия от Black Sabbath.

„Права е, знаеш. Права е. Не може да яде в момента“, намеси се Шарън. „Онлайн омразата е щит за хората, които са нещастни.“

В сряда Кели продължи темата в Instagram Stories, обръщайки се към „многото прекрасни, прекрасни, прекрасни коментари от хора“, които е получила и които „наистина са ѝ помогнали да премине“ през трудния период след загубата на баща си. Но отново насочи критика към „порасналите жени“, оставящи голяма част от „злите“ и „брутални“ коментари, и ги призова „да се вгледат сериозно и сериозно в себе си“.

„Как очакваш да изглеждам в момента?“, каза тя. „Фактът, че ставам от леглото, изправям се пред живота си и се опитвам, би трябвало да е повече от достатъчен и трябва да бъда похвалена за това.“

„Защото повечето неща, които казваш за мен, са как се чувстваш за себе си“, добави тя, преди да критикува онези, които коментират, че изглежда „болна“ или сравняват актуални нейни снимки със снимки на 18-годишното ѝ „аз“.

„В момента съм болна. Животът ми е напълно преобърнат. Не разбирам защо хората очакват да се възстановя и да изглеждам така, сякаш всичко в живота ми е наред, когато не е“, каза тя.

Звездата от „View“ демонстрира драстичната си загуба на тегло във вторник вечерта по време на представянето на колекцията форми за печене на Juliet Sear в Лондон. Докато показваше стройната си фигура, тя дебютира и с нова руса прическа. В стил, напомнящ на Мерилин Монро, Кели оформи косата си в обемни, свободни вълни до брадичката.

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия.

През май, по време на участие в срещата на върха за щастие и здраве Beacher Vitality, тя сподели, че е получавала „повече глупости“ заради теглото си, отколкото заради зависимостта си към наркотиците. „Живеем в свят, изпълнен с фобия към мазнините“, каза тя пред публиката.

„Била съм наркоманка, алкохоличка... Бях пълен хаос, неуважителна към хората, ужасна — но получих повече гадости, защото съм дебела, отколкото за всичко друго. Това е лудост.“

„Хората биха казали: „Толкова си красива. Защо просто не отслабнеш малко и тогава ще бъдеш завършена?“ – продължи тя.

Източник: pagesix.com    
Кели Озбърн Ози Озбърн загуба на тегло критици онлайн омраза скръб външен вид
