Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало" предложения за промени в Закона за НСО

"Продължаващите опити на президента да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни", заявяват от формацията

17 октомври 2025, 12:35
Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало" предложения за промени в Закона за НСО
Източник: БТА

О т „ДПС-Ново начало“ внесоха в Народното събрание предложения за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО).

В съобщение до медиите от партията заявяват, че предложените промени включват забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на НСО, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

„НСО е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ“, пише още в съобщението. 

"Продължаващите опити на президента Румен Радев да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата", допълват от „ДПС-Ново начало“.

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Вчера от партията обявиха, че предлагат възможност председателят на Народното събрание (НС), президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана. 

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява", се казва още в съобщението.

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Измененията предвиждат възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. 

Президентът Румен Радев обяви в четвъртък, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Причината за решението на Румен Радев са приетите от Народното събрание промени в дейността на НСО, с които се отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството.

Източник: Йоана Димитрова/БТА    
НСО ДПС Ново начало промени закон НС Радев
