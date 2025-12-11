Свят

Синът на Берлускони призова за нови лица във "Форца Италия"

Тези изявления синът на Берлускони направи, докато Антонио Таяни, който освен лидер на „Форца Италия“ е и външен министър и вицепремиер в правителството на Мелони

11 декември 2025, 16:49
Синът на Берлускони призова за нови лица във "Форца Италия"
Източник: БТА

С инът на покойния бивш четирикратен премиер на Италия Силвио Берлускони  - Пиерсилвио Берлускони, който подобно на баща си е и бизнесмен и медиен магнат, заяви днес, че е нужно да има нови лица в италианската десноцентристка партия „Форца Италия“, предаде АНСА.

Това мнение той изрази по време на празнично събитие, организирано от него за служителите на италианската медийна компания "Медиасет", която Пиерсилвио Берлускони наследи от баща си.

Синът на Берлускони заяви на тази проява, че е благодарен на настоящия лидер на „Форца Италия“ Антонио Таяни и на целия партиен ръководен екип, които са задържали партията над водата след кончината на Силвио Берлускони през юни 2023 г. Той каза, че това е било нелека задача.

„Но за бъдещето аз вярвам, че нови лица, нови идеи и обновена програма са неизбежно нужни“, подчерта Пиерсилвио Берлускони. Той обаче отправи предупреждение, че това обновление не трябва да поставя под въпрос основополагащите ценности на „Форца Италия“.

Тези изявления синът на Берлускони направи, докато Антонио Таяни, който освен лидер на „Форца Италия“ е и външен министър и вицепремиер в правителството на Джорджа Мелони, е на посещение в Индия. Там вчера комитет на ЮНЕСКО вписа италианската кухня в списъка на организацията на световното нематериално наследство.

Таяни провежда в Индия и срещи с индийското ръководство и участва в бизнес форум в Мумбай, по време на който той заяви, че Рим иска да работи все по-задълбочено с азиатската страна. По време на събитието фокусът беше върху сътрудничеството между Италия и Индия в областта на автомобилостроенето, възобновяемите енергии, спортните технологии, земеделието и хранително вкусовата промишленост. Участваха представители на италиански бизнес, търговски федерации и държавни инвестиционни агенции и дружества.

Таяни изтъкна и значението на стратегическия инфраструктурен коридор, който ще свързва Индия и Италия през Израел и страните от Залива и Египет. Той подчерта, че двете страни сътрудничат и в областта на космоса и културата. Таяни призова за създаване на съвместни търговски дружества между Италия и Индия.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Пиерсилвио Берлускони Форца Италия Антонио Таяни Италианска политика Обновление на партията Италия Индия сътрудничество Медиасет Италианска кухня Стратегически коридор Десноцентристка партия
Последвайте ни

По темата

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Политическите сили реагират след оставката на кабинета

Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"

"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

pariteni.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 16 минути

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

<p>Авария&nbsp;спря газоподаването в 12 софийски квартала</p>

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

България Преди 24 минути

Вижте кои квартали са засегнати

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Свят Преди 1 час

Беларуският президент се срещна за втори път с венецуелския посланик на фона на опитите на Тръмп да отстрани Мадуро

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

Свят Преди 1 час

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

България Преди 1 час

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството подава оставка преди гласуването на вота на недоверие

<p>Говорител на ЕК с коментар&nbsp;по повод събитията в България</p>

Говорител на ЕК по повод събитията в България: Мирните протести са основно право в нашите демократични страни

Свят Преди 2 часа

Отбелязахме напредъка по няколко въпроса, както и това, че изискванията за комисията за борба с корупцията не са изпълнени достатъчно, поясни говорителят

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Свят Преди 2 часа

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва

<p>TIME с исторически избор за Личност на годината</p>

TIME обяви архитектите на изкуствения интелект за Личност на годината

Свят Преди 2 часа

Списание Time обяви „Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината – визионерите зад Nvidia, OpenAI и xAI - според изданието те променят информационния пейзаж, геополитиката и начина ни на живот, поставяйки ИИ в центъра на новата епоха

<p>Мирен план за Украйна, предвиждащ териториални отстъпки, предаден на САЩ</p>

Мерц: Предложение, касаещо териториалните отстъпки от страна на Украйна, е предадено на САЩ

Свят Преди 2 часа

Украйна потвърди, че е предала на САЩ мирен план от 20 точки

Конституция на Република България

Какво предвижда Конституцията, когато правителството подаде оставка

България Преди 2 часа

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството подава оставка преди гласуването на вота на недоверие

<p>ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив, ето защо</p>

ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради опасни протести

Свят Преди 2 часа

Според ПП-ДБ двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е създало предвидим риск от напрежение и инциденти

.

Горната инстанция потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Кoцев

България Преди 2 часа

Варненският апелативен съд потвърди определението на Варненския окръжен съд

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Към съветниците ще се присъединят Дивна и Лео Бианки

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че това ще функционира „донякъде като зелена карта“

Бойко Борисов, Томислав Дончев и Росен Желязков

Бойко Борисов: Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се срамуваме през тези 11 месеца

България Преди 2 часа

<p>Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС</p>

Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС

България Преди 3 часа

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Джиджи Хадид и Брадли Купър показаха любовта си пред камера (ВИДЕО)

Edna.bg

Нов опасен грип: Какво трябва да знаем за щама, който предизвиква тревога?

Edna.bg

Наско Сираков и Илиана Раева гледат последния мач на Левски за годината

Gong.bg

Бъдещето на Рафаел Герейро в Байерн виси във въздуха, Бенфика дебне

Gong.bg

Какви са вариантите на Румен Радев за служебен премиер?

Nova.bg

От протеста до парламента: Как политиците четат оставката на правителството

Nova.bg