Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва

11 декември 2025, 16:23
Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва
Източник: Getty Images

С ръбският президент Александър Вучич е казал на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е току-що е получил съобщение от Москва. Фон дер Лайен отвърнала: „Добре, нека изчакаме“. Това се е случило на 10 декември, по време на посещението на Вучич в Брюксел, съобщи телевизия N1. 

Думите бяха записани на камера и бързо привлякоха вниманието на европейските журналисти, особено поради чувствителния момент в отношенията между Европейския съюз и Русия, както и заради често отправяната критика от Брюксел към Сърбия за неспазване на общата външна политика на ЕС.

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва, като нито една от страните не е коментирала официално събитието.

Вучич: Казах в Брюксел, че звуково оръдие не е използвано

Междувременно Фон дер Лайен и президентът на Европейския съвет Антонио Коста са казали на Вучич, че е важно Сърбия да работи за подобряване на върховенството на закона и свободата на медиите. 

Източник: БГНЕС    
Вучич Фон дер Лайен Москва Сърбия Европейски съюз Русия Съобщение Брюксел Външна политика на ЕС Върховенство на закона
