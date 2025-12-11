Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

С ръбският президент Александър Вучич е казал на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е току-що е получил съобщение от Москва. Фон дер Лайен отвърнала: „Добре, нека изчакаме“. Това се е случило на 10 декември, по време на посещението на Вучич в Брюксел, съобщи телевизия N1.

The mic is always hot. Serbia’s president Vucic last night «I got a message from Moscow now…» von der Leyen aware of cameras «Let’s…let’s wait till we are…» pic.twitter.com/YoDuGOF44R — Maria Tadeo (@mariatad) December 11, 2025

Думите бяха записани на камера и бързо привлякоха вниманието на европейските журналисти, особено поради чувствителния момент в отношенията между Европейския съюз и Русия, както и заради често отправяната критика от Брюксел към Сърбия за неспазване на общата външна политика на ЕС.

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва, като нито една от страните не е коментирала официално събитието.

Вучич: Казах в Брюксел, че звуково оръдие не е използвано

Междувременно Фон дер Лайен и президентът на Европейския съвет Антонио Коста са казали на Вучич, че е важно Сърбия да работи за подобряване на върховенството на закона и свободата на медиите.