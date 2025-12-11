Свят

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Беларуският президент се срещна за втори път с венецуелския посланик на фона на опитите на Тръмп да отстрани Мадуро

11 декември 2025, 16:43
Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус
Източник: Getty

Б еларуският президент Александър Лукашенко се срещна за втори път в рамките на 17 дни с венецуелския посланик в Русия Хесус Саласар Веласкес на фона на нарастващото напрежение от страна на американския президент Доналд Тръмп за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

Беларуската държавна новинарска агенция БелТА съобщи на 25 ноември, че Лукашенко е приел венецуелския посланик на същия ден, като е заявил пред него, че Мадуро е винаги добре дошъл в Беларус и е вече време венецуелският лидер да го посети.

Днес БелТА информира, че Лукашенко е провел още една среща с венецуелския дипломат, като е подчертал, позовавайки се на предишната им среща: "Споразумяхме се, че трябва да координирате някои въпроси с венецуелското ръководство, с Николас Мадуро. Споразумяхме се, че след като разрешите някои проблеми, ще отделите време да дойдете и да се срещнете с мен отново, за да можем да вземем подходящото решение, което попада в нашите възможности и, ако е необходимо, ще въвлечем тогава и венецуелския президент."

Ройтерс поиска допълнителни коментари от канцеларията на беларуския президент относно значението на срещите и дали Беларус би бил склонен да предостави политическо убежище на Мадуро, ако той се оттегли. Не последва коментар от канцеларията.

В телефонен разговор на 21 ноември Мадуро посочи пред Тръмп, че е готов да напусне Венецуела, при условие че той и семейството му получат пълна амнистия.

Администрацията на Тръмп подчерта, че американският президент не признава Мадуро, който е на власт от 2013 г., като легитимен президент на Венецуела. Мадуро твърди, че е бил успешно преизбран по време на изборите миналата година, които бяха определени като нелегитимни от правителството на САЩ и на други западни държави, а независими наблюдатели отбелязаха, че опозицията е спечелила с огромно мнозинство.

През последните месеци Тръмп засили натиска върху Венецуела, като струпа огромни военни сили в Карибско море. 

В интервю пред изданието "Политико" Тръмп наблегна на факта, че "дните на Мадуро са преброени", като отказа да поясни дали ще бъде склонен да изпрати американски войски във Венецуела.

От своя страна, Лукашенко поддържа приятелски отношения с Венецуела и започна диалог с администрацията на Тръмп след години изолация от Вашингтон и други западни правителства заради многократни нарушения на човешките права и подкрепата за Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Тръмп започна да смекчава американските санкции срещу Беларус и назначи миналия месец за специален пратеник в страната Джон Коул, за да продължи преговорите с Лукашенко за освобождаването на политическите затворници, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Александър Лукашенко Николас Мадуро Беларус Венецуела Доналд Тръмп Политическо убежище Американски санкции Дипломатически срещи Напрежение САЩ-Венецуела Външна политика на Беларус
