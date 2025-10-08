България

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Софиянци не са виновни за игричките, които се играят, заяви той

Обновена преди 39 минути / 8 октомври 2025, 10:03
"Софиянци не са виновни за игричките, които се играят. Терзиев две години вече е кмет, срещу каква мафия се бори сега? Глупости! Кметът герой го научихте от мен". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Той настоя кметът на София да представи "веднага" решение в парламента за кризата в боклука и ще получи 66 гласа "за" от страна на депутатите от ГЕРБ-СДС.

Борисов припомни, че когато той е бил кмет на София, също е имало криза с боклука.

"Когато бях кмет ми затвориха сметището в Суходол, след това Станишев прибра кофите за боклук от София. Аз излязох и се преборих чисто сам. Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев", добави Борисов и подчерта, че е предусетил криза още когато Борис Бонев и "Спаси София" са свалили доверието си от него. 

"Предлагам му на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска – да му гласуваме. Ще има 66 депутати "за". Ако иска да свърши работа. Днес да го внесе. – мобилизация, национализация, каквото иска", заяви още Бойко Борисов.

Относно случая в "Елените" Борисов посочи, че отговорните органи трябва да направят проверка и всеки виновен или незаконно прибрал нещо да понесе отговорност.

"Ако има сгради, които са построени в дере, да се събарят", добави той.

Във връзка със срещата си с Доналд Тръмп – младши, Борисов заяви, че за срещи с деца на негови приятели, проведени на неформален обяд, няма какво да разкаже.

Той допълни, че е станало дума за това, което е било причинено на него и на ГЕРБ.

"Опитвам се да помогна на Горанов да излезе от списъка "Магнитски", защото знам, че не е виновен", каза още Борисов.

