България

ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната"

7 октомври 2025, 15:49
ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София
Източник: iStock

„Да, България“ настоява министърът на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор да предостави информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София. Това се казва в позиция на политическата сила, разпространена от пресцентъра на партията.

От МВР съобщиха, че работят по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София. Случаят е от 29 юли около 03:00 часа, когато в столичното Осмо районно управление е получен сигнал за горящи камиони на ул. „Околовръстен път“.

МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София

„Мълчанието на институциите идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки“, се казва в позицията на "Да, България".

От партията заявяват, че ще следят внимателно действията на МВР и прокуратурата. Ако публичност отново не бъде осигурена, ще настояваме за изслушване на министъра на вътрешните работи в Народното събрание, информират от „Да, България“.

Терзиев подаде сигнал до Европрокуратурата заради отпадъците в София

„Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци. Кметът Терзиев има пълната ни подкрепа във войната срещу мафиотското изнудване“, се подчертава в съобщението.

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната".

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"
5 снимки
смет
смет
смет
смет
Източник: БТА, Нелли Желева    
Да България Палежи на камиони Разследване Криза с боклука Мафиотски похвати Изнудване София Васил Терзиев МВР Обществени поръчки
Последвайте ни

По темата

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Русия:

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 8 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 часа

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

България Преди 32 минути

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

България Преди 38 минути

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

България Преди 54 минути

ВСС поиска от Народното събрание тълкуване на закона за ВАС

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Свят Преди 1 час

Дронът не е причинил щети

<p>Скалата коментира провала на последния си филм</p>

Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Любопитно Преди 1 час

Филмът „The Smashing Machine“ събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Свят Преди 1 час

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи

„Как да убия приятеля си по време на час“ - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

„Как да убия приятеля си по време на час“ - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

Свят Преди 1 час

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

<p>След потопа: КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове в рисковите зони</p>

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

България Преди 1 час

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от МОСВ, обявиха от КАБ

Русия обяви превземането на две села в Украйна

Русия обяви превземането на две села в Украйна

България Преди 1 час

Руското отбранително ведомство информира, че в Запорожка област са взели под контрол участък от територията с площ над 4 кв. км

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 2 часа

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

<p>Кремъл заплаши ЕС&nbsp;заради ограничения за руски дипломати</p>

Кремъл предупреди: Ще отговорим, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Свят Преди 2 часа

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението

<p>На първо четене: Депутатите одобриха ключови промени в Закона за отбраната</p>

Комисията по отбрана гласува на първо четене: Върховното главно командване да сваля дронове над военни обекти

България Преди 2 часа

Правомощията на президента в сферата на отбраната и сигурността са споделена компетентност с МС и НС, каза Атанас Славов

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Свят Преди 2 часа

Повечето инвеститори твърдят, че са загубили поне шестцифрени суми в предполагаемата измама между 2020 и 2022 г.

НАП с нова услуга, която спестява време

НАП с нова услуга, която спестява време

България Преди 2 часа

Потребителите вече не трябва сами да генерират празни файлове; системата автоматично попълва справките и дневниците за продажби и покупки, остава само подписът и подаването им

<p>Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили</p>

Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите

Свят Преди 2 часа

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

България Преди 2 часа

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

ЦСКА "изгоря" с почти 10 бона след дербито с Лудогорец

Gong.bg

Велковски: Трябва да черпим от самочувствието на волейболните национали

Gong.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg

Оранжев код за интензивни валежи в Северна България в сряда

Nova.bg