ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

„Да, България“ настоява министърът на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор да предостави информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София. Това се казва в позиция на политическата сила, разпространена от пресцентъра на партията.

От МВР съобщиха, че работят по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София. Случаят е от 29 юли около 03:00 часа, когато в столичното Осмо районно управление е получен сигнал за горящи камиони на ул. „Околовръстен път“.

МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София

„Мълчанието на институциите идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки“, се казва в позицията на "Да, България".

От партията заявяват, че ще следят внимателно действията на МВР и прокуратурата. Ако публичност отново не бъде осигурена, ще настояваме за изслушване на министъра на вътрешните работи в Народното събрание, информират от „Да, България“.

Терзиев подаде сигнал до Европрокуратурата заради отпадъците в София

„Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци. Кметът Терзиев има пълната ни подкрепа във войната срещу мафиотското изнудване“, се подчертава в съобщението.

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната".