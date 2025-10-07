Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

Р аботи се по случая със запалените камиони, каза заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти. Той посочи, че ясно си личи именно политическата спекулация по темата.

Кой пали камионите за отпадъци в София?

Образувано е досъдебно производство по разследване за палеж на четири камиона за боклук в София, каза Тодоров.

Подаден е сигнал в районното управление за горящи камиони в частен паркинг, обясни той във връзка с инцидента. Полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и пожарната са реагирали незабавно и са започнали работа по гасенето на горящите камиони. Направен е оглед и са иззети доказателства, включително видеозаписи от камери, а също така са разпитани свидетели. Впоследствие е започнало разследване, поясни заместник-министърът.

Той призова гражданите, които имат информация за случая, да я предоставят в СДВР или прокуратурата.

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

На въпрос дали жители на други квартали, освен „Люлин“ и „Красно село“, изхвърлят боклук в района, Тодоров посочи, че в МВР няма постъпили сигнали, по които да е необходимо съдействие.