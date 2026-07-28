България

ГЕРБ искат дясна номинация за президент

Внасят конституционната жалба срещу държавния бюджет

Николай Киров Николай Киров

28 юли 2026, 16:44
ГЕРБ искат дясна номинация за президент
Източник: БГНЕС

Г ЕРБ по-скоро няма да издигнат партийна кандидатура, но смятат, че ще е грешка, ако не е обща дясна номинация, заяви днес пред журналисти в парламента Владислав Горанов.

"Опитът на част от парламентарно представените партии да предрешат въпроса с номинация, която да е обща, според мен е грешка", подчерта депутатът от ГЕРБ.

По думите на Горанов ще се търси подходящ човек, държавник.

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"Ако някоя от партиите настоява за определена партийно оцветена кандидатура, вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка", изтъкна Горанов.

Десните сили биха могли да спечелят, по думите му, само ако подкрепят един кандидат. В лично качество Владислав Горанов заяви, че би гласувал за Даниел Вълчев, ако се яви като кандидат за президент.

"Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в "Държавен вестник", обясни още Горанов.

Той добави, че разговарят за събиране на необходимия брой подписи – 48, с представители на парламентарните групи, които не са подкрепили план-сметката на държавата.

"Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му", подчерта Горанов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Нелли Желева    
ГЕРБ Владислав Горанов Президентски избори
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