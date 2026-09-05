България

Тежка катастрофа с жертва край Велико Търново, включи се и медицински хеликоптер

Едната кола е влязла в двор на къща, преминавайки през каменна ограда

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 14:42
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Т ежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно пътя край великотърновското село Обединение. Произшествието е станало около 11:30 часа, предаде NOVA.

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Едната кола е влязла в двор на къща, преминавайки през каменна ограда. Загинала е една от пътничките.

Тежко пострадала е водачката на същия автомобил. Тя е откарана в болнично заведение с въздушна линейка.

Пробата за алкохол на водачката на другия автомобил е отрицателна.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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