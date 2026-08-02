Борисов: Tрябва голямо обединение вдясно и силна кандидатура за президент и вицепрезидент

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З а ГЕРБ темата за президентските избори ще бъде на дневен ред през септември. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежката организация в Бургас.

Според Борисов трябва голямо обединение вдясно и силна кандидатура за президент и вицепрезидент.

По време на срещата Борисов коментира и други теми. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че 33% от блокът за добиване на газ "Хан Тервел" е даден с решение на Министерски съвет на Турция.

"Вие видяхте ли договорът за замразяване на "Боташ" за 15 месеца? И дали тези 33% не са вписани там?", запита той.

По отношение на американските самолети в "Безмер"

лидерът на ГЕРБ каза, че "е трябвало да остане така, както беше, нямаше да има никакъв шум и тревоги за хората".

"И щеше да е още по-лесно, защото решението беше подписано и от Росен Желязков и от Андрей Гюров. Иранците нямаше да мислят, че се прави нещо срещу тях. Но когато имаш семпъл министър на външните работи със семпла квалификация, а заместниците са микробиолози и други, които дори не могат да я посъветват, затова има и криза", допълни още той.

За "Райнметал"

Борисов каза, че цял свят се бори за договор с компанията, а и най-големите американски фирми са акционери там.

"Те предлагат да ни дадат технологиите, машините, заводите и пазара си, като трябва да си внесем половината от парите, за да се строи. И така заводите, машините, работниците ще останат в България", обясни лидерът на ГЕРБ. Освен това отбеляза от "Райнметал" искат да инвестират половин млрд. евро у нас, а не в друга страна.

Борисов коментира и казусите с Националната детска болница и тази в Бургас.

"В София няма да има детска болница, парите в бюджета вече ги няма. Но там, където има кмет на място – има и детска болница. В София за три години – нищо, освен купища с боклуци. А за съжаление подобно е положението и във Варна", каза той, цитиран от NOVA.

Борисов каза, че преди настоящите управляващи да поемат властта са си играли със страховете на хората, като визира самолетите, приемането на еврото. "А сега единственото, което бранят, са руските олигарси", допълни той.

Лидерът на партията коментира и появилата се информация, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ е заявила пред Федерален съд, че Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Божков.

"Части от документ не коментирам, а лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти. Аз съм се заклел във внуците си и всичко, което съм казал по тая тема, съм го казал навсякъде, където е трябвало", каза Борисов.

И допъни: "Така се че отнасям с уважение към това, което са публикували от медията, но иначе е абсолютна лъжа", заяви още лидерът на ГЕРБ, визирайки публикацията на Bird.