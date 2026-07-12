Борисов: Само общ кандидат на десницата може да спечели президентските избори

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П артиите от център-дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка, ако искат да имат реален шанс за победа на предстоящите президентски избори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в Ловеч.

По думите му единствено общ кандидат, подкрепен от политическите сили в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, може да спечели вота.

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„Ако сега всяка партия издигне свой кандидат, тези избори задължително ще бъдат загубени. Те го знаят прекрасно“, заяви Борисов.

Според него разпокъсаното явяване на десните формации е обречено на неуспех или се прави целенасочено.

„Единственият шанс едноличното управление да бъде спряно е демократичните сили да излъчат обща кандидатура“, подчерта лидерът на ГЕРБ.

„Поех целия риск за еврозоната“

Борисов използва случая да защити управлението на ГЕРБ и да припомни ключови според него успехи на партията.

„На тези, които говорят срещу ГЕРБ, ще им кажа – най-голямата ценност за България беше влизането в еврозоната. Целия риск поех аз, за да вкарам България в еврозоната“, заяви той.

Като други значими постижения Борисов посочи присъединяването към Шенген, членството в Европейския банков съюз, напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на ангажиментите, свързани с излизането на България от сивия списък за пране на пари.

„Те по заслуга трябва да се радват, че сме заедно. Защото ние сме дясната партия, довела до всичко това“, каза още той.

Поздрав към Радан Кънев

Лидерът на ГЕРБ поздрави Радан Кънев за избирането му за председател на „Демократи за силна България“ и изрази надежда, че той ще „внесе малко разум“ в политическия разговор.

По повод инициативния комитет, който се очаква да издигне кандидатурата на Андрей Гюров за президент, Борисов коментира, че в него участват „много мислещи хора“, които според него „прекрасно виждат накъде върви държавата, а тя не върви към добре“.

Той предупреди още, че всяко преждевременно публично говорене за президентските избори създава излишно политическо напрежение.

Отново критики към бюджета

Борисов коментира и проекта за държавен бюджет за 2026 г., като повтори позицията на ГЕРБ, че няма да го подкрепи в настоящия му вид.

„Казваме им, че бюджетът е грешен. Казваме им къде да го поправят и ги призоваваме да го изтеглят. Дори да предложат нов бюджет, който да покрива изискването за дефицит до три процента, ние като най-голяма партия поемаме ангажимент да не ги атакуваме политически за това, че няма да има достатъчно средства за определени сектори“, заяви той.

По думите му управляващите планират да изхарчат милиарди левове, което ще натовари държавата с нови задължения.

„Тези милиарди след това всички ще ги плащаме – заедно с лихвите. По време на предизборната кампания Радев и „Прогресивна България“ говореха точно обратното на това, което правят сега. Обещанията им не съвпадат с действията“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов участва в Ловеч като един от лекторите в партийната инициатива „Национална академия „Новите умове“, организирана от ГЕРБ.