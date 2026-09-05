България

Тодор Тагарев: Ситуацията на летището в Лайпциг е много повече от провокация

Според бившия министър първоначалната цел може да е била нанасяне на поражения, последвано от опит за провокация срещу Украйна

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  • Тодор Тагарев определи случая с бойните дронове край летището в Лайпциг като много повече от провокация, предупреждавайки, че евентуален взрив близо до украински самолет е можел да причини тежки поражения.
  • Според Тагарев Русия използва хора, готови да работят в нейна полза, включително чрез пропаганда и „промиване на мозъци“, като коментира и случая с тримата българи, обвинени за палеж в Германия.
  • Той остро критикува политиката на премиера Румен Радев като противоречаща на европейския интерес и заяви, че срещите на Радев и Илияна Йотова с представителя на НАТО Скот Брей са опит да се демонстрира евроатлантическа ориентация.

Тагарев: Русия използва всеки удобен случай, за да вреди на нашите интереси

Ситуацията на летището в Лайпциг е много повече от провокация. Тези дронове са били с бойни части. Единият от тях е намерен близо до украински самолет. Ако този дрон се беше взривил, може би щяхме да видим много тежки поражения. Първата цел на Русия е била да нанесе поражения върху боеприпасите, а след това може би е направено като провокация към Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” в ефира на NOVA NEWS.

 

Той коментира палежа в Германия и използването на коктейли „Молотов”, за който бяха обвинени трима българи. „Със сигурност Русия ще използва всеки, който могат да убедят да работи в техен интерес. Проблемът с българите е, че промиването на мозъци върви с много сила. Имаме партии, които настройват хората срещу Украйна”, смята той.

„Темите, които премиерът Румен Радев поставя на обществено обсъждане, са две крачки назад и пет настрани от европейския дебат. Седмица след седмица започва да демонстрира действия против нашия европейски интерес”, смята Тагарев.

Радев на спешна среща с НАТО след скандала с руския дрон в Германия

„Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа. Той я разглежда като нещо, което е различно от нас. Ние не сме различни от останалите. Не само по същество ни разделя с думите си, но той и прокарва и кремълски тези. Според мен това е една политика, която да поддържа неговия електорат, а извън страната ни не означава нищо”, каза още бившият министър. 

„Всеки един руски дипломат има задачи за подкрепа на руската агресия. Можете ли да си представите Радев да изгони такъв дипломат. Аз не мога. Каквито и сведения да му бъдат дадени”, уточни той. 

По повод посещението на помощник-генералният секретар на НАТО Скот Брей той заяви, че срещата и на Румен Радев, и на Илияна Йотова с него е слаб ход от тяхна страна. „По този начин те се опитват да направят нещо за евроатлантическата роля на България”, каза в заключение Тагарев.

Източник: NOVA NEWS    
Тодор Тагарев Румен Радев Руска намеса Бойни дронове Лайпциг Пропаганда НАТО Европейски интерес Украйна Палеж в Германия
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