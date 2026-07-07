Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики

Осми ден без следа: Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

П арламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за армията за 2026 г. Предвидените разходи за отбрана са в размер на 2,692 млрд. евро, което представлява 2,15% от брутния вътрешен продукт.

При гласуването представителите на ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се въздържаха. От формациите уточниха, че причините за позицията им са различни – от критики към конкретни параметри в бюджета за отбрана до несъгласие с общата бюджетна рамка за 2026 г.

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

Бюджетът и ангажиментите към НАТО

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи пред депутатите основните параметри на финансовата рамка. По думите му заложените средства са съобразени с Националния план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана и с ангажиментите на България като член на НАТО.

Плановете предвиждат до 2035 г. разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП. От тях 3,5% трябва да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% – към инвестиции, свързани със сигурността и развитието на отбранителните способности.

Стоянов определи предложения бюджет като „бюджет на реалността“, като обясни, че при изготвянето му е трябвало да бъде направен труден избор.

„Вариантите бяха или да бъдат орязани капиталовите разходи за отбрана, или средствата за личния състав“, посочи министърът.

България в „златната среда“ на НАТО по разходи за отбрана

Критики заради условията за военнослужещите

По време на обсъждането от ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че в бюджета не са заложени достатъчно политики, насочени към хората в армията.

От партията посочиха, че са ограничени възможностите за привличане на нови военнослужещи – от предвидена възможност за назначаване на 1000 души тя е намалена до 400.

Според ГЕРБ замразяването на механизма за формиране на възнагражденията на военните може да има демотивиращ ефект и да задълбочи кадровия недостиг във Въоръжените сили.

ПП и ДБ с резерви към общата бюджетна рамка

Представителите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също се въздържаха при гласуването, но подчертаха, че причината не е конкретно бюджетът за отбрана.

От двете формации посочиха като основен проблем общите параметри на държавния бюджет за 2026 г., включително планирания висок дефицит.

След като беше одобрен от ресорната комисия, бюджетът за отбрана предстои да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала на Народното събрание.