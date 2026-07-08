Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас временно беше блокирано

Т ир горя на АМ "Тракия". Движението при 88 км на аутобана в посока Бургас, близо до разклона за Пазарджик, беше спряно.
На място имаше полицейски екипи, които отбиваше трафика. Не се съобщава за пострадали.
Пламъците са били обхванали влекача и ремаркето, засегнат е и товарът, предаде NOVA.
Шофьорът е успял да отбие превозното средство в аварийната лента, но пламъците са огромни.
Черни кълба дим са били забелязани от километри, твърдят очевидци.
Въведен беше обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата. От АПИ предупредиха водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
В обедните часове движението беше възстановено.
Натоварен трафик към Черноморието
Инцидентът се случва в период на засилен трафик по автомагистрала „Тракия“, която е сред основните пътни артерии към Южното Черноморие.
През летните месеци участъкът между София и Бургас е сред най-натоварените направления в страната заради увеличения брой пътуващи към морските курорти.
При подобни инциденти от пътните власти обичайно призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на органите на реда и да използват алтернативни маршрути при необходимост.
Очаква се допълнителна информация от институциите за причините за пожара и възстановяването на нормалното движение в района.