Племенница на Меган Маркъл: Дядо не е безопасен около деца

Н оел Расмусен, племенница на Меган Маркъл, говори с английското издание The Telegraph в Албъкърки, Ню Мексико, градът, където тя е израснала и все още живее – свят, далечен от кралския блясък и пищност, в който леля ѝ, херцогинята на Съсекс, се омъжи през 2018 г.

The Telegraph разговаря с нея само пет дни след като дядото на Расмусен, Томас Маркъл, беше обвинен в тежки престъпления срещу деца във Филипините.„Може би е било усещане, което подсъзнателно съм получила... че нещо с даден човек не е наред, без да го осъзнаваш активно. Но тялото ти ти казва, когато нещо куца“, казва тя за малкото си срещи с него като дете.

Смята се, че в дома на Томас Маркъл във Филипините са намерени „стотици, ако не и хиляди“ изображения със злоупотреба с деца. Находката е направена от полубрата на херцогинята, Томас Маркъл-младши, който е съобщил за баща си в полицията.

Маркъл-старши отрича да е малтретирал малолетни момичета и да е притежавал такива изображения. Срещу него няма повдигнати обвинения.

През 2019 г. бабата на Расмусен, Рослин Лавлес, която е първата съпруга на г-н Маркъл, изпраща писмо до Лондонската метрополитън полиция, в което споделя притеснения за безопасността на Меган и принц Хари и обвинява бившия си съпруг, че е педофил.

В писмото Лавлес, която почина през 2024 г., твърди, че Томас Маркъл ѝ е казал, че пътува до Филипините и Тайланд, „защото 12-годишните там са законни“. Меган е била уведомена за обвиненията и е решила да ограничи контактите си с баща си.

Обратно в Ню Мексико, новината предизвиква трусове в семейство Маркъл. „Това е обезпокоително обвинение за всеки включен и за всеки, който го чете. Никой не обича да чува такива неща“, казва Расмусен, добавяйки, че се радва, че чичо ѝ е подал сигнала. За нея един от най-смущаващите аспекти на случая е внушението, че предупреждението на баба ѝ до Скотланд Ярд е било пренебрегнато.

Лондонската полиция призна, че не е предала писмото на ФБР или на чуждестранните полицейски служби за разследване, въпреки че е уведомила херцогинята на Съсекс за обвиненията.

„Умът ми не го побира (че не е било предадено на ФБР). Това е провал от страна на полицията... това е такъв провал на системата. Срамно е“, казва Расмусен.

Като малка Ноел Расмусен рядко виждала дядо си, като предполагала, че това се дължи на факта, че живеел много далеч. Неговата първа съпруга никога не е крила неприязънта си към него и често го описвала в крайно неласкави термини като „онзи ши*аняк“, спомня си тя с усмивка.

По онова време Ноел не разбирала дълбочината на тази враждебност. Днес тя се улавя, че преосмисля тези детски спомени. „Спомням си как тя написа писмото“, казва тя. Погледнато от разстоянието на времето, това кара „парчетата от пъзела да се подредят“ спрямо историята на нейното собствено детство.

„Тя имаше кураж, какъвто никога преди не бях виждала, и изобщо не ѝ пукаше какво ще последва за нея. Просто правеше това, което смяташе за правилно, и беше невероятна“, споделя Расмусен.

Когато Ноел била на 16 години, Лавлес писала до полицията и Службата за закрила на детето с искане момичето да бъде отнето от грижите на майка си. Расмусен твърди, че майка ѝ, Саманта Маркъл, е упражнявала над нея емоционално и физическо насилие – период, който тя помни като „ад“.

През 2019 г. Саманта Маркъл заяви пред „Сън“, че обвиненията на дъщеря ѝ за насилие не са верни, като твърди, че съдът не е открил доказателства. Тя не беше намерена за коментар от The Telegraph. „Баба ми винаги знаеше към кого да се обърне. Полицията се намеси, баща ми дойде и ме взе, отидох за уикенда и повече не се върнах“, казва Ноел.

61-годишната Саманта Маркъл защити баща си, като заяви, че обвиненията на майка ѝ са родени от „омраза и горчивина“. Тя също така оспори достоверността на Лавлес, описвайки я като алкохоличка.

„Тя просто казваше истината“

Ноел Расмусен категорично отхвърля това описание на баба си. „Рослин обичаше чашката. Всички обичаме да пийнем. Кой не обича?. Но тя беше изключително адекватна. Говореше много добре“, казва тя.

„Ако е написала нещо в писмо, това с голяма вероятност е било това, което е видяла като истина или което е преживяла. Това е било нещо, което тя или е видяла, или е чула, или е вярвала на 100%, че е истина“, казва Расмусен.

Баба ѝ, настоява тя, не е била човек, който би измислил обвинения, за да разруши нечия репутация. „Тя просто казваше истината, колкото и грозна да беше тя, и ако смяташе нещо за грозно, със сигурност вдигаше скандал“, обяснява Ноел.

Ако Лавлес беше научила, че писмото ѝ не е предадено на чуждестранните правоохранителни органи, щеше да бъде бясна, вярва Расмусен. Тя „абсолютно“ щеше да иска да бъде проведено разследване, казва внучката ѝ. Бездействието на Метрополитън полиция, която според „Таймс“ впоследствие е изгубила писмото, „трябва да бъде разследвано“, добавя тя.

Съобщава се, че херцогинята на Съсекс е била „разстроена и разочарована“, след като лондонската полиция признала, че не е предприела действия по обвиненията в сексуално насилие срещу баща ѝ.

„Не е безопасен“ около деца

През 2025 г. Томас Маркъл-старши беше принуден да се върне в Съединените щати от Филипините за ампутация на крака след образуване на съсирек. Меган му написа писмо, докато той беше в болницата, заявявайки, че не е безопасно той да бъде около деца и че никога няма да види Арчи и Лилибет. Тя го призова да потърси професионална помощ.

Ноел Расмусен също е трябвало да приеме трудната истина, че не може да изключи възможността дядо ѝ да е посягал на членове на семейството ѝ. Тя казва, че самата тя никога не е била малтретирана от г-н Маркънегол.

„Радвам се, че никога не съм била жертва и не съм имала възможност да стана такава. Не мисля, че той би нападнал семейството, но когато не знаеш на какво е способен даден човек, не можеш да правиш предположения“, казва тя.

Нито пък, казва тя, новината за предполагаемата злоупотреба с деца е била разкритие за нея.

„Не ме изненада. Колкото повече мисля за това, просто не ме изненада... Не знам защо, но не ме изненада“, казва тя. Може би, разсъждава тя, е било нещо, което не е можела да изрази с думи. „Може да е било нещо, което просто тогава не съм регистрирала или подсъзнателно не съм му обърнала внимание. Дори като дете може да е било нещо, което съм забелязала, без да осъзнавам“, разкрива тя.

Тя вярва, че баба ѝ я е предпазила от дядо ѝ. „Тя обичаше да закриля хората и ако те обичаше, щеше да стигне до края на света, за да те защити. Така че това е най-вероятното“, казва тя.

Въпреки че Ноел Расмусен не е разговаряла с Меган от години, тя подкрепя решението на леля си да държи децата си далеч от техния дядо, заявявайки, че самата тя би направила същия избор. „Подкрепям решението ѝ да им попречи да го виждат. Не бих искала децата ми да са около човек, обвинен в блудство с деца“, казва тя. Тя добавя, че „застава на 100% зад“ решението на херцогинята да държи Арчи и Лилибет далеч от него.