Зеленски обвини Русия за ударите край България

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е извършила комбинирана атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона.

„Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба, единият потъна, а другият получи значителни повреди“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение на 6 октомври. По думите му украинските сили за отбрана не са провеждали операции в района.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

„Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, каза украинският президент.

Зеленски посочи, че Украйна е установила контакт с българските власти.

„Нашите Военноморски сили се свързаха с колегите в България, установено е, че това е руска комбинирана атака с използването на морски и въздушни дронове“, подчерта той.

Украинският президент заяви, че атаката е част от действия, които според него целят да направят западната част на Черно море опасна за корабоплаването.

„Тази поредна трагедия с цивилни кораби продължава руските опити да превърнат западната част на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване“, каза Зеленски.

Той съобщи, че е наредил на украинските въоръжени сили, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и останалите структури да взаимодействат с партньорите на Украйна.

„Възложил на нашите Въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, нашето разузнаване, на всички наши служби да взаимодействат максимално пълно с партньорите ни, за да имаме и ние, и те повече възможности за защита“, заяви украинският президент.

Зеленски спомена и атаката срещу кораб във водите край Румъния.

„Завчера беше поразен кораб във водите на Румъния. Сега – България“, каза той. По думите му руските действия представляват продължаваща ескалация.

„Руснаците точно това планират – постоянно да засилват ескалацията“, заяви Зеленски. Украинският президент посочи и случаи на навлизане на руски дронове в Молдова, както и предишни атаки срещу кораби и украински пристанища.

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

„Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова, а това вече не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на нашите партньори, постоянно продължават атаките срещу нашите пристанища“, каза той и призова за реакция на действията на Русия.

„Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно ясни ответни действия“, добави украинският президент.