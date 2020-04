Тръмп: Пикът на коронавируса премина, САЩ трябва да "се съживи" скоро

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната вече е "преминала пика" на новите случаи на заразени с COVID-19 и прогнозира, че ситуацията в някои щати ще започне да се нормализира още този месец, посочва BBC.

