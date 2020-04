Тръмп срещу Байдън: сблъсък по време на пандемия

Как настоящата криза ще се отрази на предстоящите президентски избори в САЩ?

Малко повече от половин година ни дели от едно от най-важните събития на международната политическа сцена – президентските избори в САЩ. Вотът ще се състои на 3 ноември, а един срещу друг ще се изправят настоящият държавен глава Доналд Тръмп и бившият вицепрезидент Джо Байдън. Продължаващата пандемия от COVID-19 остави изборите на заден план. Въпреки това въпросът кой ще застане начело на страната в тези смутни времена несъмнено е от огромна важност.

Нагласите на американците

Извършено наскоро социологическо проучване показа, че Байдън има солидна преднина пред Тръмп. По данни на CNN, 53% от избирателите подкрепят представителя на Демократическата партия, докато на страната на президента са застанали 42% от интервюираните. Освен това, 52% от участвалите в проучването са завили, че ако Байдън беше държавен глава, той щеше да се справи много по-добре с настоящата криза от Тръмп. Истината е, че тези проценти не означават нищо. Все още е пресен споменът за кампанията на Тръмп за изборите през 2016 г. Тогава всички предварителни проучвания го сочеха за абсолютен аутсайдер, но въпреки това той успя да постигне една от най-шокиращите победи в политическата история на САЩ.

Избори по време на пандемия

Все още е рано да се прогнозира кога точно ще приключи глобалната криза, причинена от COVID-19. Едно нещо, обаче, е безспорно – пандемията промени напълно предизборните кампании на Байдън и Тръмп. Двамата отложиха всички свои планирани прояви и се фокусираха върху присъствието си в интернет. Преди дни те дори проведоха телефонен разговор, посветен на пандемията от COVID-19. Тръмп го описа като „приятелски“, макар че само няколко часа по-рано беше отправил остри критики по адрес на Байдън в „Туитър“.

Joe Biden wanted the date for the Democrat National Convention moved to a later time period. Now he wants a “Virtual” Convention, one where he doesn’t have to show up. Gee, I wonder why? Also, what ever happened to that phone call he told the Fake News he wanted to make to me?