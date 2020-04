DW: Лъже ли Пхенян за коронавируса?

И нформацията, пристигаща от Северна Корея по отношение на коронавируса, не се различава от всяка друга: проследимите факти са рядкост - за разлика от масовите пропаганда, предположения и слухове. Едно е ясно: режимът в Пхенян започна да се подготвя за заплахата още в края на януари - далеч по-рано от Европа, пишат от DW.

Партийният официоз “Родон Синмун” определи битката срещу новия вирус като въпрос на “национално оцеляване”. На 13 март севернокорейското правителство информира Световната здравна организация (СЗО), че няма нито един регистриран случай на заразен с Ковид-19 в страната. По това време в съседен Китай те бяха над 80 000, а в Южна Корея – близо 8 000.

No #COVID19 in #NorthKorea? Can this be possible? https://t.co/qgep4bhW2H