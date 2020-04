Тръмп спира финансирането за СЗО, организацията прикривала данни за COVID-19

А мериканският президент Доналд Тръмп обяви вчера, че спира вноските на САЩ в Световната здравна организация /СЗО/, която обвини, че "прикривала" данни за коронавируса и се проваля в отговора си на пандемията, съобщи БТА.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0