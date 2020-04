Нов скандал с Тръмп гръмна в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново злоупотреби с властта си и с факта, че много от правилата за президентската институция се спазват по традиция, а не по закон.

Според „Уошингтън поуст” министерството на финансите е наредило името на Тръмп да бъде отпечатано върху чековете, издавани от Службата за вътрешни приходи (IRS).

Тръмп спира финансирането за СЗО, организацията прикривала данни за COVID-19

Тази промяна в бланките ще доведе до закъснение с няколко дни на изпращането на парите. Средствата трябва да помогнат на десетки милиони американци да се справят с последствията от извънредното положение и кризата с коронавируса.

Сега за първи път в историята на САЩ името на президента ще бъде отпечатано върху чековете за помощ, повечето от които са за 1200 долара на човек. Те са част от програмата на обща стойност 2 трилиона долара за стимулиране на икономиката.

По информация на „Уошингтън поуст” Тръмп е предложил на министъра на финансите Стивън Мнучин, подписът на президента официално да бъде отпечатан на чековете.

Стандартната практика е служител на министерството да подписва чековете за помощи, за да се гарантира, че федералните плащания не се използват за политически цели.

Тръмп срещу Байдън: сблъсък по време на пандемия

Службата за вътрешни приходи изпраща чекове на хората, за които няма банкова информация. Повечето от тях имат ниски доходи.

Сега те ще получат държавна помощ от името на Доналд Тръмп, чиито първи президентски мандат изтича тази година.

Президентските избори в САЩ са планирани за 3 ноември. Очаква се Тръмп да бъде кандидатът на Републиканската партия за втори пореден мандат.

Coming to your $1,200 relief check: Donald J. Trump’s name// unprecedented,cheap political stunt by our Barnum’N Bailey ringmaster,our Joe Exotic!Gives Charlatan a bad name.#TrumpMadness #CARESAct https://t.co/BXwKgiWAKz