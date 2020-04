Ужас в САЩ, десетки жертви, винят карантината

П оне 32 души загинаха в следствие на смъртоносни торнада в САЩ.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изказа съболезнования на роднините на загиналите.

"Моята администрация ще направи всичко възможно, да помогне на тези общности да се изправят отново на крака", каза Тръмп на пресконференция във Вашингтон, която беше предвидена за кризата с коронавируса.

Според местни медии в засегнатите щати, големият брой на загиналите е следствие от мерките за физическа изолация, наложени заради епидемията от ковид-19.

Забраните да се събират хора на едно място вероятно са накарали пострадалите семейства да останат по домовете си, вместо да потърсят защитата на обществените укрития.

В следствие на бурите поне в 1,3 милиона жилища няма ток, като възстановяването на електроснабдяването може да отнеме дни.

Губернаторите на Мисисипи и Луизиана обявиха извънредно положение. Малко по-рано до тази мярка прибегна и Алабама.

Губернаторът на Алабама Кей Айви се обърна към гражданите на щата и обяви, че не трябва да позволяват заповедите за социално дистанциране да пречат на евакуацията по време на торнадо. В много населени места обществените заслони обаче са затворени заради пандемията от новия коронавирус.

Айви посочи, че с извънредното положение заради бурите се отменят издадените разпоредби за социално дистанциране в щата.

