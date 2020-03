COVID-19: Доброволци в САЩ тестват първите ваксини

В САЩ започнаха първите клинични тестове за ваксина срещу коронавируса. Четирима пациенти са били подложени на изследването. То се провежда в научния институт "Кайзер Пеманент" в Сиатъл, съобщава "Би Би Си".

Експерименталната ваксина трябва да докаже, че няма нежелани странични ефекти.

Tя не може да причини COVID-19, но съдържа безвреден генетичен код, копиран от вируса, причиняващ заболяването.

Експертите казват обаче, че ще са необходими месеци, за да стане ясно дали тази или друга разработвана ваксина ще даде резултат.

