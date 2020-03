Свикнали да бъдат по улиците, испанците се адаптират към изолацията

К онцерти и бинго игри по прозорците, аперитиви чрез видеовръзка: испанците, свикнали да бъдат по улиците, правят опити да възприемат философски изолацията, наложена им като мярка срещу разпространението на коронавируса.

В Испания, която е втората най-засегната европейска страна след Италия, през последните 24 часа бяха регистрирани близо 2000 нови случая (с което общият брой на заразените достигна 8744), а новите смъртни случаи са сто (с което починалите от вируса стават общо 297), става ясно от последните данни, публикувани в понеделник.

Изправено пред бързото разпространение на вируса, правителството на социалиста Педро Санчес обяви в събота извънредно положение и забрани на испанците да излизат от домовете си освен по наложителни причини като отиване на работа и купуване на храна.

Една безпрецедентна ситуация, която ще продължи най-малко две седмици.

We should all be like Elle's neighbor. Protect your family; protect your neighbors. #YoMeQuedoEnCasa #FlattenTheCurve #QuarantineLife #coronavirus #COVID19 https://t.co/w3uV19O3iw



"Романтична вечеря"

"Обожавам да ходя на разходка. Личният лекар ми казва, че това е много добре за човек на моята възраст. Няма да е лесно две седмици да си стоя у дома, но всички трябва да го направим", казва Антонио Мартин от Барселона, Североизточна Испания, излязъл да си купи вестник - единственото му излизане за целия ден.

Силите на реда прилагаха забраната в част от кварталите на Мадрид, като предупреждаваха минувачите, че е забранено да се разхождат. Общинската полиция дори използва дронове с високоговорители, за да приканва ходещите по улиците да си стоят у дома.

"Най-трудно се справям с психологическата страна на нещата", признава Мириам Бургес, 41-годишна журналистка, намираща се под карантина в апартамента си в Източен Мадрид заедно със съпруга си и двете си дъщери на 5 и 10 години.

"Засега момичетата са спокойни, но ще видим как ще е след няколко дни. Ако на възрастните им писва, не мога да си представя как ще се чувстват те", казва тя.

Момичетата не ходят на училище от сряда и всеки ден получават уроците си онлайн. Техният учител им изпраща гимнастически упражнения и хореографии, "за да се поддържат във форма", разказва Бургес.

Мария Москера, 40-годишна административна служителка в сферата на здравеопазването, се опитва да води "нормален живот" с приятеля си и дъщеря си.

"Пием си аперитива у дома, в събота си направихме романтична вечеря, направихме се хубави, запалихме свещи, сякаш се срещаме в бара", разказва тя.

Седемгодишната й дъщеря поплакала малко в началото, защото искала да излезе да си играе с приятели. "Щом й обяснихме обаче, тя го възприе нормално, казахме й, че можем да се възползваме от ситуацията, за да правим неща заедно, да се отдадем на креативни дейности", добавя Мария, която прави йога и "за първи път" приготвя хляб в дома си в Сан Лоренсо дел Ескориал, близо до Мадрид.

Being in quarantine is certainly not easy - but with a fitness instructor giving direction from a rooftop, check out the creative way some city dwellers in Seville are keeping active from their balconies 💪🏙#Spain #YoMeQuedoEnCasa #QuarantineLife #wellness #mondaymotivation pic.twitter.com/dT2Q63Kb60