Рязко увеличаване на заразените с COVID-19 в Турция

Б роят на заразените с коронавирус в Турция се увеличи с 29 нови лица за един ден и достигна 47.

Това съобщи здравният министър Фахреттин Коча.

"Всички 29 нови случаи на коронавирус са по един или друг начин свързани със САЩ, Близък Изток, Европа и Саудитска Арабия", написа в Туитър Коча.

Вчера Министерството на вътрешните работи разпореди всички кафенета, театри, фитнес зали и други подобни социални пространства да бъдат затворени от вторник с цел да се спре разпространението на новия коронавирус.

