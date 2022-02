Берлинале отдаде почит на Изабел Юпер

Ф илмовият фестивал „Берлинале“ отдаде почит на френската актриса Изабел Юпер, като ѝ връчи почетната награда "Златна мечка" за цялостни постижения, съобщи ДПА.

Изабел Юпер участва в наградната церемония с видео връзка от Париж. Тя трябваше да отмени пътуването си с много кратко предупреждение, защото даде положителен тест за новия коронавирус.

Директорката на фестивала Мариете Рисенбек нарече Юпер "много страстна актриса".

Колегата ѝ Карло Шатриан говори за ролите ѝ на "героини извън течението".

Актьорът Ларс Айдингер, който се снима с Юпер в новия ѝ филм "За Джоан" разказа за въздействието ѝ по време на снимките. "Щом се включи камерата, лицето ѝ се озарява", е неговото наблюдение.

Филмът на френския режисьор Лоран Ларивиер беше прожектиран на специалната гала на фестивала. В него Юпер и Айдингер, който е на 46 години, са двойка с голяма възрастова разлика.

