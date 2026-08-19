Военният министър за Иран: Заплаха няма

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П ряка заплаха за националната сигурност няма, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод статията на "Файненшъл таймс" с информация, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България".

"Не се водя от статии във вестници, а се водя от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от службата за военно разузнаване, където ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма, нито пък за обекти, в които са разположени американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната сигурност няма", подчерта Стоянов.

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"Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно", коментира военният министър материала на "Файненшъл таймс".

"Документите, които изготвя служба Военно разузнаване, отиват и при министър-председателя, и при председателя на Народното събрание, и при президента. Така че те разполагат с документи, с които разполагам и аз", посочи Стоянов.

"Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия, така че промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава нашите заключения", отчете Стоянов.

"В крайна с сметка Иран играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ, но пак да потвърдя, че България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено логистични операции. Още повече това е наш ангажимент като съюзник и ние имаме договор със Съединените американски щати", добави министърът на отбраната.

По-рано днес "Файненшъл таймс" публикува статия, цитирайки "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".