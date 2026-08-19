България

Военният министър за Иран: Заплаха няма

България е потърсила информация от Обединеното кралство след статията във "Файненшъл таймс"

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 18:03
Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение

Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение
Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София
МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“

МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“
Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък

Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък
Убитият в Съединение - проблемен, с досие за кражби

Убитият в Съединение - проблемен, с досие за кражби
Сигнал от Москва: Защо Лавров обяви, че „познава добре“ Румен Радев

Сигнал от Москва: Защо Лавров обяви, че „познава добре“ Румен Радев
Жестоко убийство в Съединение: Бивш полицай убил и разфасовал мъж

Жестоко убийство в Съединение: Бивш полицай убил и разфасовал мъж
Защо правителството настоява за конституционна гаранция на плащанията в брой

Защо правителството настоява за конституционна гаранция на плащанията в брой

П ряка заплаха за националната сигурност няма, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод статията на "Файненшъл таймс" с информация, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България".

"Не се водя от статии във вестници, а се водя от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от службата за военно разузнаване, където  ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма, нито пък за обекти, в които са разположени американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната сигурност няма", подчерта Стоянов.

Ирански цели в Европа? Демерджиев с извънредни подробности за база „Безмер“

"Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно", коментира военният министър материала на "Файненшъл таймс".

"Документите, които изготвя служба Военно разузнаване, отиват и при министър-председателя, и при председателя на Народното събрание, и при президента. Така че те разполагат с документи, с които разполагам и аз", посочи Стоянов.

"Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия, така че промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава нашите заключения", отчете Стоянов.

"В крайна с сметка Иран играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ, но пак да потвърдя, че България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено логистични операции. Още повече това е наш ангажимент като съюзник и ние имаме договор със Съединените американски щати", добави министърът на отбраната.

По-рано днес "Файненшъл таймс" публикува статия, цитирайки "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".

Редактор: Николай Киров
Национална сигурност Димитър Стоянов Министерство на отбраната
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
„Исках да го чуете първо от мен“: Лошото момче на тениса Ник Кирьос даде положителна проба за кокаин
Ексклузивно

„Исках да го чуете първо от мен“: Лошото момче на тениса Ник Кирьос даде положителна проба за кокаин

Преди 7 часа
<p>Жълт код за екстремни температури на 20 август</p>
Ексклузивно

Жълт код за екстремни температури на 20 август

Преди 7 часа
Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом
Ексклузивно

Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом

Преди 7 часа
Колко пари губим, когато сме в болничен
Ексклузивно

Колко пари губим, когато сме в болничен

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ООН критикува Русия за „Яблоко“

ООН критикува Русия за „Яблоко“

Свят Преди 1 час

Върховният комисар призовава властите да зачитат свободата на словото

Парк-музей „Врана" загива!, алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна"

Парк-музей „Врана" загива!, алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна"

България Преди 2 часа

На територията на парка е имало няколко пожара

Баща и син пращали психотропни лекарства с куриерски фирми

Баща и син пращали психотропни лекарства с куриерски фирми

България Преди 2 часа

Става въпрос за лекарства, които се изписват със зелена рецепта.

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати

Дейвид Крумхолц

Звезда от „Опенхаймер“ напуска Холивуд след 30 години в кино индустрията

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Дейвид Крумхолц обяви, че си взема неопределена почивка от киното след над 30 години в индустрията. Актьорът отправи остри критики към корпоратизирането на Холивуд, ниското заплащане и натиска върху творците да бъдат инфлуенсъри

От септември осигурените ще могат да изберат между три начина за управление на средствата за втора пенсия, а при липса на избор разпределението ще бъде според възрастта.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

Парите ни Преди 3 часа

От септември всеки ще може да избере как да се управляват пенсионните му спестявания според възрастта и готовността му за риск

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Свят Преди 4 часа

Следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари

Киберизмамите все по-често комбинират фалшив номер, убедителен глас и допълнителни съобщения, за да изглежда историята истинска.

Измамници звънят от номера на близки и банки: Как работи новата схема

Парите ни Преди 4 часа

ГДБОП предупреждава за ръст на криптоизмамите, фишинга и гласовите имитации през август

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Любопитно Преди 4 часа

42-ият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. В момент, когато Америка търси своето бъдеще, ето равносметка на живота, политическите битки и характера на един от най-устойчивите лидери в съвременната история

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Свят Преди 5 часа

Ново мащабно изследване на Харвард разкрива, че пилотите и стюардесите са изложени на по-висок риск от фатален рак, свързан с космическа радиация, отколкото хората, работещи с радиоактивни материали. Експерти призовават за строги мерки и прегледи

Итамар Бен Гвир

„Те дори не са хора“: Израелски министър иска да убиват по 40 души в Газа всяка нощ

Свят Преди 5 часа

Според него екзекуциите трябва да са: „Не само на тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... “

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Свят Преди 5 часа

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Любопитно Преди 5 часа

Холивудската звезда Сандра Бълок сподели редки снимки с осиновените си деца Луис и Лейла от тяхната лятна ваканция. Актрисата, която преди две години се оттегли от киното, за да се посвети на семейството, се подготвя за завръщане на екрана

Хармонизираната инфлация в България се понижава за втори пореден месец, но остава сред най-високите в Европейския съюз.

България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Парите ни Преди 5 часа

Поскъпването у нас се забавя до 4,4%, но остава доста над средното за еврозоната

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 6 часа

Според първоначалните данни няма оцелели при тежкия инцидент край Mount Ololokwe

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

България Преди 6 часа

Министерският съвет прие осигуряването на 170 млн. евро за компенсиране на високите цени на горивата и торовете за над 50 000 земеделци. Отпускат се и 500 000 евро за лаборатория към БАБХ, която да открива фалшификатите на розовото масло.

Всичко от днес

От мрежата

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Какви са последиците от горски пожар

sinoptik.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg

Звездна щедрост със сърце: Оливия Родриго тайно промени живота на студентка

Edna.bg

Синът на Ирина Тенчева отново в болница

Edna.bg

От Левски със загадъчен пост - какво планират "сините"?

Gong.bg

Има сделка: Манчестър Сити продаде халф за 61 млн. евро, след като го купи за 55 млн. евро

Gong.bg

„Файненшъл Таймс“: Иран обмисля удари в Европа. Властта в София: Няма пряка опасност за България

Nova.bg

Пешеходец беше блъснат и убит на "Хемус"

Nova.bg